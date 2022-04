Leclerc vola nelle prove libere 2 del GP d’Australia: Verstappen è 2° tra le due Ferrari Anche nella seconda sessione di prove libere del GP d’Australia di Formula 1 2022 davanti a tutti c’è una Ferrari: Charles Leclerc piazza infatti il giro più veloce precedendo il rivale Max Verstappen e l’altro pilota del Cavallino Carlos Sainz. Lontanissime le Mercedes di Russell e Hamilton.

A cura di Michele Mazzeo

La Ferrari si conferma la macchina più veloce in pista anche nella seconda sessione di prove libere del GP d'Australia di Formula 1 2022. Contrariamente a quanto avvenuto nelle FP1 a guidare la classifica dei tempi delle libere 2 è però Charles Leclerc, unico a scendere sotto il muro dell'1'19".

Il monegasco che nel suo giro migliore ha piazzato un impressionante tempo nel primo settore del tracciato di Melbourne ha chiuso davanti al campione del mondo in carica Max Verstappen che, nonostante riesca a spingere al massimo la sua Red Bull nel secondo settore, si deve accontentare del secondo posto con un ritardo di quasi due decimi e mezzo dal ferrarista. Terzo l'altro alfiere del Cavallino Carlos Sainz che si è dedicato maggiormente alla simulazione di passo gara piuttosto che alla ricerca del giro veloce.

Proseguono i problemi nel giro secco per la Mercedes che chiude queste FP2 con George Russell all'11° posto e il settevolte campione del mondo Lewis Hamilton addirittura 13°. Va meglio invece per quanto concerne il passo gara con le W13 che sembrano riuscire a tenere il ritmo dei primi nel long run. Continua anche il disastroso inizio weekend di Sebastian Vettel che, dopo esser stato messo sotto investigazione al termine delle prime libere, non ha potuto prendere parte a questa seconda sessione in quanto i meccanici non sono riusciti a sostituire in tempo la power unit danneggiata della sua Aston Martin.

F1 GP Australia 2022, i risultati delle FP2 a Melbourne