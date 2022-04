Ferrari scatenate nelle prime libere del GP d’Australia: Sainz precede Leclerc, Red Bull dietro La Ferrari di Carlos Sainz Sainz chiude davanti a tutti le FP1 del GP d’Australia di Formula 1 2022: lo spagnolo precede l’altro alfiere del Cavallino Leclerc e le due Red Bull di Perez e Verstappen.

A cura di Michele Mazzeo

Il nuovo veloce layout del circuito di Melbourne non penalizza la Ferrari che chiude la prima sessione di prove libere del GP d'Australia di Formula 1 2022 con i suoi due piloti che guidano la classifica dei tempi.

Il più veloce in queste FP1 è lo spagnolo Carlos Sainz che nel finale di sessione piazza un gran giro riuscendo ad abbattere il muro dell'1:20″. Il madrileno con la gomma più morbida del lotto (la C5) piazza infatti un ottimo 1:19.806 che gli permette di precedere di ben mezzo secondo il compagno di squadra Charles Leclerc autore di diversi errori che lo ha fatto finire in più occasioni di traverso nella ghiaia.

Dietro le Red Bull con Sergio Perez (che ha provocato una delle due bandiere rosse di queste Libere 1 avendo perso un pezzo della sua RB18) che chiude davanti al campione del mondo in carica Max Verstappen che però non ha spinto nella parte finale della sessione.

Lando Norris 5° con la McLaren è il primo dei motorizzati Mercedes con Lewis Hamilton che termina in sesta posizione mentre Daniel Ricciardo è 8° e George Russell solo 12°. Bene entrambi i piloti Alpine con Esteban Ocon che si piazza in settima posizione e Fernando Alonso in nona davanti all'Alfa Romeo di Bottas che chiude la top 10.

Brutto ritorno in pista per Sebastian Vettel che vede finire anticipatamente la sua prima sessione di prove libere della stagione (nei primi due GP è stato assente a causa della positività al Covid) a causa di problemi al motore della sua Aston Martin a cui si aggiunge anche un'investigazione dei Commissari FIA per un presunto ingresso in pista non autorizzato che potrebbe costargli anche una penalizzazione nella griglia di partenza della gara di domenica.

I risultati delle prove libere 1 del GP d'Australia di Formula 1 2022