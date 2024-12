video suggerito

Leclerc svela il privilegio che Ferrari regala ai suoi piloti: “Basta dire ‘Vorrei guidare quella’” Charles Leclerc ha rivelato uno dei benefici segreti che hanno i piloti della Ferrari di Formula 1 e che avrà anche il suo nuovo compagno di squadra Lewis Hamilton nel momento in cui approderà a Maranello nel 2025. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

71 CONDIVISIONI condividi chiudi

I vantaggi di essere un pilota della Ferrari in Formula 1 non si esauriscono solo al fatto di correre con i colori della scuderia più blasonata del Circus e quella che conta il maggior numero di tifosi nel mondo. Per gli alfieri del team di Maranello difatti ci sono dei privilegi segreti che nessun altro può avere e nessun'altra squadra può offrire. Tra questi ce n'è uno molto speciale che recentemente Charles Leclerc ha reso pubblico e di cui certamente dal 2025 usufruirà anche il suo nuovo compagno di squadra Lewis Hamilton.

Il 39enne di Stevenage dal 1° gennaio 2025 realizzerà dunque il sogno che aveva da bambino e proverà a realizzare anche ciò che nessuno, prima di lui, è mai riuscito a fare, cioè centrare l'ottavo titolo F1 che gli permetterebbe così di staccare colui che della scuderia di Maranello ha fatto la storia, vale a dire quel Michael Schumacher con cui attualmente condivide il primato di driver più titolato del più prestigioso campionato automobilistico del mondo.

Ma non solo. Il campione britannico potrà realizzare anche un altro suo sogno, cioè quello che culla ogni estimatore del Cavallino Rampante, ossia guidare qualsiasi supercar stradale prodotta a Maranello, dalle più esclusive alle più ‘comuni' (si fa per dire). Già, perché, in qualità di pilota della scuderia di Formula 1, anche lui avrà un privilegio speciale che, chi come lui possiede due gioielli della casa automobilistica italiana (nel suo garage ha una delle 500 LaFerrari Coupé esistenti e una delle 210 LaFerrari Aperta prodotte), di certo non si lascerà sfuggire.

Leggi anche Cosa si sono detti Vasseur, Leclerc e Sainz nella riunione Ferrari improvvisata di notte a Las Vegas

A rivelare l'esistenza di questo vantaggio che hanno i piloti della Ferrari del team di Formula 1, come detto, è stato Charles Leclerc che a Maranello ormai è di casa. Ospite al podcast ‘Box Box Box‘, il monegasco ha difatti rivelato uno dei privilegi avuti da quando corre in F1 per la Rossa. Rispondendo alla domanda "Puoi guidare qualsiasi Ferrari tu voglia?" il 27enne di Monte-Carlo ha difatti svelato come la casa del Cavallino Rampante assecondi di fatto richieste dei propri piloti.

"Beh, sono abbastanza sicuro che se chiedessi: ‘Vorrei guidare questa macchina', la Ferrari lo farebbe accadere. Quindi questa è ovviamente una cosa molto, molto speciale, qualunque sia la macchina, qualunque sia l'anno, la Ferrari può farlo accadere" è stata infatti la sua risposta. Inevitabile credere che tale privilegio toccherà anche al sette volte campione del mondo Lewis Hamilton nel momento in cui si unirà alla scuderia di Maranello per il Mondiale di Formula 1 2025.