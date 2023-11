Leclerc sconvolto dopo le qualifiche del GP Brasile in F1: “Mai visto niente di simile in vita mia” Nelle qualifiche del GP del Brasile di Formula Uno Leclerc ha conquistato la seconda posizione, ma la gioia per il piazzamento ha lasciato spazio alla paura per la tempesta che si è abbattuta sul circuito.

A cura di Ada Cotugno

Charles Leclerc partirà dalla seconda posizione del Gran Premio del Brasile di Formula Uno: il pilota della Ferrari ha conquistato la prima fila dietro al suo rivale Max Verstappen in una qualifica disputata in condizioni davvero estreme. A caratterizzare la giornata a Interlagos è stata una pioggia incessante, accompagnata dal forte vento che ha lasciato il monegasco quasi sconvolto.

La tribuna dell'impianto di San Paolo è stata addirittura scoperchiata dalla tempesta che fortunatamente non ha lasciato dietro di sé nessun ferito ma solo un grosso spavento. Nonostante l'ottimo piazzamento la paura provata da Leclerc in pista è stata tanta e anche nelle interviste dopo le qualifiche ha sottolineato le condizioni incredibili in cui si sono tenute le qualifiche: "Non ho mai visto niente di simile".

Una frase ripetuta diverse volte ai microfoni, con il sorriso ma accompagnata da grande incredulità: "Oggi ho provato delle cose che non avevo mai provato in tutta la mia carriera perché nella curva 4 non c'era pioggia, ma la macchina era difficile da guidare. Zero aderenza e pensavo di rientrare, sono arrivato secondo ed è stata una bella sorpresa". Il pilota Ferrari tira un sospiro di sollievo dopo aver affrontato situazioni difficili da gestire con la sua monoposto.

Alla fine, nonostante un meteo completamente avverso e la guida che ha risentito della pioggia e del grande vento, ha portato a casa un secondo posto prezioso per tutto il team. Ma a colpire di più è stato il racconto dei momenti spaventosi vissuti in pista: "È stata una giornata bizzarra, sono contento della prima fila. Prendere le decisioni giuste è difficile, ma oggi abbiamo fatto bene e fatto quello che volevamo. Onestamente sono contento perché non avevo mai trovato queste condizioni. Non c'era grip, il vento era ovunque e abbiamo perso tanto".

Per la gara, che prenderà il via domani alle ore 18:00 italiane, Leclerc spera che il meteo in Brasile possa essere più clemente con tutti i piloti: "Non saprei, ci sono sempre tanti punti interrogativi. Speriamo possa andare bene, speriamo non ci sia troppa pioggia. Il secondo posto è una bella sorpresa, farò di tutto per utilizzarlo nel migliore dei modi per domenica".