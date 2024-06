Leclerc porta Rovazzi e altri ospiti su una F1, diventa un’esperienza mistica: “Ma voi siete pazzi”

video suggerito

Charles Leclerc è stato il protagonista dell'ultimo episodio di 2046, il podcast di Fabio Rovazzi e Marco Mazzoli. I due hanno intervistato il pilota della Ferrari sulla triposto da Formula 1, con il CEO del F1 Stefano Domenicali e con Gaston Zama. Un'intervista, a suo modo storica, realizzata sul tracciato di Fiorano, mentre Leclerc sfreccia a velocità altissima e rispondeva alle domande, sempre con il sorriso.

Leclerc guida la triposto con Domenicali e Rovazzi a bordo

Prima in realtà c'è stata una lunga chiacchierata in studio con Domenicali e Francesca Michelin, cantante e grande appassionata di Formula 1, che ha raccontato un aneddoto su Alonso. Poi è stato il mondo di andare in pista. Con le immagini si è arrivati poi a Fiorano, dove sulla vettura triposto si sono seduti alle spalle di Leclerc in un primo momento Domenicali e Rovazzi e in un secondo Mazzoli e Zama.

L'intervista è stata divertente. L'audio non era sempre pulitissimo, d'altronde la velocità era altissima. Leclerc si è divertito a spingere e quando lo ha fatto per la prima volta sul rettilineo lo stupore è stato enorme, tanto che Rovazzi dice: "Ma siete pazzi, aiuto, oddio".

L'indovinello a Leclerc e la constatazione amichevole

A Domenicali vengono posti quesiti più tecnici, su cosa significa Formula 1 e sul concetto di velocità. Mentre a Leclerc viene chiesto cosa succede se deve andare in toilette se è alla guida della Ferrari in un Gran Premio, e poi simpaticamente gli viene chiesto se ha mai fatto una constatazione amichevole. Il monegasco chiede che cos'è. Poi quando lo scopre dice che non ha mai tamponato nessuno.

Dopo qualche barzelletta, che parevano più delle freddure, e un indovinello con un labrador e uno struzzo, viene chiesto a Leclerc: "Cosa faresti se mancassero 3 minuti alla fine del mondo?". La risposta del pilota è stata: "Io guiderei una Formula 1, è la mia passione. Abbiamo bloccato un po' e andiamo". Dopo quella domanda si va sul rettilineo, Charles accelera e va, uno degli ospiti dice: "Questa è un'infamata".

Il pilota Ferrari infine ha ribadito che il suo intento è quello di vincere il campionato, pure quello del 2024, che vede largamente avanti Max Verstappen. Dopo aver fatto provare il brivido della velocità ai suoi ospiti, poi nel box sono solo grandi sorrisi con Leclerc che vuole sapere come finisce l'indovinello dello struzzo e del labrador.

