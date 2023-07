Leclerc ossessionato da Verstappen: sullo schermo del suo telefono c’è una prova schiacciante Il più grande sogno di Charles Leclerc è quello di diventare campione del mondo della Formula 1 battendo il rivale di sempre Max Verstappen: un dettaglio che spunta dalla schermata di blocco del suo smartphone immortalato in una foto finita sui social svela però che questo obiettivo sembra essersi ormai tramutato in una vera e propria ossessione per il pilota Ferrari.

A cura di Michele Mazzeo

Charles Leclerc non ha mai nascosto che il suo più grande sogno è quello di diventare campione del mondo di Formula 1 e, possibilmente, farlo con la Ferrari. Più che un sogno però, la conquista del titolo iridato, per il pilota della Ferrari sembra ora essersi trasformata in una vera e propria ossessione. E in questa metamorfosi probabilmente ha influito il fatto che nel frattempo il suo eterno rivale Max Verstappen (con cui ha incrociato le ruote fin dai kart) è divenuto il dominatore della F1 e di conseguenza il principale scoglio da superare per realizzare il sogno.

Il rapporto tra i due nel tempo è mutato parecchio ( dalle liti ai tempi dei kart si è passato ora ad un evidente reciproco rispetto sia in pista che fuori) ma di fondo la rivalità sportiva non si è mai sopita e la serrata lotta andata in scena all'inizio dello scorso Mondiale ha aumentato la voglia di entrambi di battersi a vicenda.

Se prima si poteva solo ipotizzare questa ossessione da parte di Charles Leclerc, alla vigilia del GP della Gran Bretagna della Formula 1 2023, è emerso un dettaglio che sembra invece confermarla a pieno. Durante una sessione di firma autografi infatti il driver della scuderia di Maranello si è concesso anche a qualche foto. In una di queste è stato però immortalato anche lo schermo del suo smartphone facendo così emergere la prova schiacciante che il suo pensiero è costantemente rivolto alla prima posizione della classifica iridata e al suo più grande rivale.

Osservando la schermata di blocco del telefono del monegasco non si può infatti non notare come vi sia impresso il numero di punti che attualmente detiene Max Verstappen in classifica. Il 25enne di Monte Carlo ha infatti installato l'app per IOS che consente di avere sempre sotto controllo i punti che attualmente detiene un pilota o una squadra nelle classifiche iridate e ha scelto di avere l'aggiornamento costante dei punti dell'olandese (come è facilmente visibile dal numero #1 grande posto a sinistra della notifica presente sul telefono del pilota Ferrari). Evidente dunque che il suo pensiero è costantemente proiettato a quel primo posto della classifica e che né il duello intestino con Sainz, né la lotta per il secondo posto nella classifica costruttori in cui è impegnata in questo momento la squadra del Cavallino, lo distolgano da quello che è il suo più grande sogno, divenuto evidentemente una vera e propria ossessione.