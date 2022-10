Leclerc in pole nel GP di Singapore! Inspiegabile Verstappen: butta via 2 volte il giro migliore Nona pole position per Charles Leclerc, che partirà in prima fila con Perez, alle loro spalle Hamilton e Sainz. Verstappen stava realizzando un giro record, ma clamorosamente è tornato ai box e partirà ottavo nel Gp di Singapore.

A cura di Alessio Morra

Charles Leclerc fa la pole position pure a Singapore. Una pole quasi inaspettata se si pensa che Max Verstappen che stava realizzando un giro mostruoso non lo ha terminato, l'olandese è stato richiamato ai box e partirà ottavo. In prima fila Perez, poi un superbo Hamilton. Quarto Carlos Sainz.

Tutti in pista sin dall'inizio. Perché la pista si asciuga man mano. Hamilton è combattivo e prova a rivivere le emozioni del passato, e ci riesce assaporando le prime posizioni con Verstappen e Leclerc. Sainz è sempre al top. Escono in Q1 Ricciardo, Bottas e Ocon, con i piloti della Williams.

La Q2 finisce con una grandissima sorpresa. Perché George Russell è fuori. L'inglese chiude all'undicesimo posto. Di Mercedes ne resta una, quella di Hamilton che ha chiuso secondo in Q2 alle spalle di Leclerc e davanti a Verstappen. Sainz nella top five. Le Alpha Tauri superano il taglio.

La Q3 è memorabile con sei piloti che ambiscono seriamente a fare la pole position. La pista si asciuga di secondo in secondo, quindi nessun cambio gomme, tutti in pista per dodici minuti. Hamilton fa capire a tutti di essere ancora in grande forma. Lewis sogna la pole numero 104, ma non la ottiene. Perché Leclerc e Perez lo beffano. Charles non pensa più di fare la pole, perché Verstappen stava macinando un giro record, un giro da pole. Ma dal box lo chiamano e lo obbligano a rientrare. Max è incredulo e furioso, partirà ottavo. Probabilmente a causa di un problema di benzina.

La Griglia di Partenza del Gp Singapore