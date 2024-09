video suggerito

Leclerc furioso col muretto Ferrari a Baku: “Io questa macchina non la guido più”. E lascia la pista Durante le prove libere 2 del GP dell’Azerbaijan della Formula 1 2024 il pilota della Ferrari Charles Leclerc ha avuto un duro sfogo in radio contro il muretto della scuderia di Maranello a causa di problemi ravvisati sulla sua SF-24 e ha deciso in autonomia di abbandonare la pista e far rientro ai box. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Il weekend del GP dell'Azerbaijan della Formula 1 2024 non si è aperto nel modo migliore per Charles Leclerc che ha praticamente perso la prima intera sessione di prove libere a causa di un incidente in Curva 15 nel corso del suo secondo giro lanciato che lo ha visto finire contro le barriere e danneggiare la parte anteriore della sua SF-24. E non si erano aperte bene per lui nemmeno le FP2 (poi chiuse in testa alla classifica dei tempi) dato che effettuando le prime tornate sul tracciato di Baku aveva ravvisato dei problemi allo sterzo della sua monoposto che non gli permettevano di spingere al massimo la vettura.

Problemi che il monegasco ha più volte fatto notare al team in radio ma che non venivano presi in considerazione da quest'ultimo che gli intimava di continuare a girare in quanto dai dati in loro possesso non risultava alcun anomalia sulla sua Ferrari. Dopo aver provato ad assecondare gli ingegneri del Cavallino per qualche giro, continuando ad accusare le stesse problematiche, Charles Leclerc ha sfogato tutta la sua rabbia in un team radio infuocato: "Credo che la macchina non sia equilibrata. Da sinistra verso destra c'è sicuramente una rigidità diversa, in termini di stabilità. È impossibile che non lo vediate dai dati" ha infatti sbottato il 26enne di Monte-Carlo.

Lo sfogo del pilota Ferrari però non si è concluso lì. Con tono categorico infatti Leclerc ha difatti comunicato al muretto che la sua SF-24 era inguidabile e pertanto non avrebbe più girato in quel modo: "Ragazzi, io questa macchina non la guido più! Vado ai box!" ha infatti annunciato prima di lasciare la pista di sua iniziativa ed imboccare la pit-lane.

Una volta rientrata ai box, i meccanici della scuderia di Maranello sono intervenuti sulla scatola dello sterzo per cercare di risolvere il problema accusato da Leclerc in pista ma non ravvisato dagli uomini al muretto. Un problema risolto dopo circa 20 minuti e che ha consentito al monegasco di tornare in pista per l'ultima parte della sessione nella quale, dopo aver fatto qualche giro con la gomma media, ha poi piazzato il miglior giro di giornata nella simulazione di qualifica con gomme soft e ha quindi effettuato una ridottissima simulazione di passo gara da appena quattro giri.