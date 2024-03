Leclerc frustrato per i problemi alla sua Ferrari nella gara del GP Bahrain: “È stato orribile” Charles Leclerc racconta il calvario vissuto in Bahrain nel corso della prima gara del Mondiale di Formula 1 2024: il monegasco della Ferrari in TV non riesce a nascondere la sua frustrazione per l’inatteso problema alla sua SF-24 che ha rovinato la sua corsa a Sakhir. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

È un Charles Leclerc molto frustrato quello che si è presentato per le interviste TV dopo il GP del Bahrain. Erano molto alte le aspettative del pilota Ferrari per questa prima gara del Mondiale di Formula 1 2024 nella quale, dopo quanto emerso dalle qualifiche, si aspettava di fare una gara di testa e riuscire magari anche a tenere il passo del dominatore delle ultime stagioni Max Verstappen che, confermando i pronostici, ha poi vinto agevolmente la corsa. Un improvviso problema ai freni della sua SF-24 però ha tramutato però immediatamente la sua corsa in un lungo calvario dovendo anche subire l'onta di essere sorpassato per ben due volte dal compagno di squadra Carlos Sainz che è poi riuscito a salire sul podio insidiando anche la seconda posizione di Perez.

Un problema in frenata che ha condizionato la sua gara in quanto si è trovato di colpo a dover fare i conti con una vettura dal comportamento completamente diverso da quello avuto nel corso dei test prestagionali e delle prove libere del primo weekend stagionale su questo stesso circuito di Sakhir: "È stato orribile! Ho bloccato sette volte tra curva 9 e curva 10, ogni volta il freno faceva qualcosa di diverso e ho dovuto gareggiare fino alla fine con il bilanciamento dei freni e il freno motore nei punti completamente sbagliati" ha infatti detto il 26enne di Monte Carlo parlando ai microfoni di Sky Sport al termine della corsa.

E nemmeno l'esser comunque riuscito a chiudere in quarta posizione alla bandiera a scacchi (riprendendosi la posizione su George Russell nel finale) ha in qualche modo attutito la frustrazione del pilota della Ferrari che davanti alle telecamere non è riuscito a nascondere la sua grande delusione per ciò che ha dovuto patire in questo debutto stagionale: "È stata una gara molto frustrante. Aspettavo questa gara da tanto tempo, volevo dimostrare di cosa eravamo capaci e alla fine non siamo riusciti a mostrare nulla da parte mia. Alla fine abbiamo portato la macchina a casa ma sono molto deluso… abbiamo avuto tutti questi giorni per preparare questa gara e mi sentivo ottimista, sfortunatamente non siamo riusciti a vedere cosa fosse possibile fare con questo problema" ha infatti chiosato Charles Leclerc palesando tutta la sua frustrazione per il modo in cui è cominciato per lui il Mondiale di Formula 1 2024.

