Leclerc fa il giro più veloce nelle qualifiche in Bahrain ma in pole c’è Verstappen: cosa è successo Il pilota della Ferrari Charles Leclerc ha messo a segno la miglior prestazione cronometrica delle qualifiche del GP del Bahrain che apre il Mondiale di Formula 1 2024, ma a conquistare la pole position è stato Max Verstappen: ecco cosa successo al monegasco nella Q2 e nella Q3 delle qualifica F1 sul circuito di Sakhir. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le prime qualifiche del Mondiale di Formula 1 2024, quelle del GP del Bahrain, hanno visto uscire vincitore il pilota della Red Bull Max Verstappen che ha battuto l'alfiere della Ferrari Charles Leclerc conquistando così la prima pole position della stagione. Guardando la classifica dei tempi messa a segno da tutti i piloti nel corso della qualifica non si può però non notare come colui che ha messo a segno la singola prestazione cronometrica migliore sia stato proprio il monegasco della scuderia di Maranello con un giro del circuito di Sakhir completato in 1:29.165, tempo più basso dell'1:29.179 che è valso la pole al campione del mondo in carica.

La sfortuna di Leclerc è stata quella di aver messo a referto il giro più veloce di tutti nella Q2, la seconda fase delle qualifiche che determina gli ultimi dieci piloti che andranno poi a giocarsi la pole nella conclusiva Q3. Contrariamente a quanto avvenuto per tutti gli altri 9 piloti, nell'ultimo step della qualifica il 26enne di Monte Carlo non solo non è riuscito a migliorare il crono fatto nella fase precedente ma nemmeno a replicarlo chiudendo con un 1:29.407 che gli è valso comunque la seconda posizione finale che gli consentirà di partire in prima fila, al fianco del poleman Verstappen, nella prima gara della stagione.

Inevitabile cosa è successo al monegasco tra la Q2 e la Q3 e perché il pilota della Ferrari non è riuscito a replicare nella fase cruciale il tempo fatto nel penultimo step che gli avrebbe assicurato la pole position? A dare la risposta a tale quesito ci ha pensato lo stesso Charles Leclerc che al termine delle qualifiche del GP del Bahrain ha spiegato che il suo peggioramento è dovuto principalmente alla scelta sulle gomme fatta per il suo primo giro lanciato della Q3: "In Q2 ho fatto un giro migliore di quello fatto in Q3 da Max (Verstappen, ndr), poi purtroppo abbiamo perso ritmo con il set di gomme usate e, una volta montate quelle per l'ultimo tentativo, ho dovuto riadattarmi alla gomma nuova e ho perso del tempo" ha difatti rivelato il monegasco che nel momento decisivo delle qualifiche ha commesso qualche piccola sbavatura non riuscendo a mettere insieme quel giro perfetto che gli avrebbe consentito di fare meglio della Red Bull di Verstappen e iniziare il nuovo Mondiale di Formula 1 con una pole position.

Una piccola delusione dunque per Charles Leclerc che però non può che essere soddisfatto dai passi avanti, per ora almeno in qualifica, fatti dalla Ferrari con la nuova SF-24 rispetto alla passata stagione: "Sono un po' deluso (per non aver fatto la pole position, ndr), abbiamo fatto delle buone qualifiche dopo un weekend iniziato in maniera complicata. Siamo in una situazione migliore rispetto all'anno scorso, ora vediamo cosa succede in gara. Ho fiducia del passo avanti fatto, ma dobbiamo aspettare la gara per capire quanto grosso sia. Pensiamo Red Bull sia ancora avanti, ma se c'è l'opportunità attaccherò" ha difatti chiosato il pilota monegasco al termine delle qualifiche del GP del Bahrain.

Formula 1 News Calendario Classifica segui