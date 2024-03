F1, oggi le qualifiche del GP Bahrain: orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming, Ferrari per la pole

Si tengono oggi le Qualifiche del Gran Premio del Bahrain, il primo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2024. Le Qualifiche di scena sul circuito di Sakhir iniziano alle ore 17. Per seguire la lotta alla pole position servirà l'abbonamento a Sky, che trasmetterà le qualifiche in diretta sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 207 (Sky Sport F1). In differita invece le Qualifiche si potranno vedere in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) dalle 22 con la telecronaca di Vanzini e il commento di Marc Gené, Matteo Bobbi e Roberto Chinchero. Per gli abbonati le qualifiche del GP del Bahrain della Formula 1 2024 saranno visibili anche in live streaming su Sky Go e, previa sottoscrizione del ‘Pass Sport', su NOW. Sarà possibile poi anche vedere le prime qualifiche F1 della nuova stagione in streaming anche gratis ma in differita su tv8.it a partire dalle ore 22.