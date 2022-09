Leclerc fa esplodere Monza, super pole e boato dei tifosi. In prima fila anche Russell Leclerc scatterà dalla pole a Monza, in prima fila anche George Russell. Verstappen secondo, ma partirà settimo. Sainz terzo. 17a pole per Leclerc, che domani sfiderà per la vittoria Verstappen nel GP Italia.

A cura di Alessio Morra

Charles Leclerc fa esplodere Monza. Il monegasco torna in pole e lo fa nella gara di casa. Tempi alla mano lo hanno seguito Verstappen, Sainz, Perez e Hamilton. Ma sarà Russell a partire in prima fila con Leclerc. Ottava pole stagione per Leclerc, diciassettesima in carriera, seconda a Monza.

La Q1 è senza squilli, emozioni pari a zero. D'altronde ci sono tante penalità da scontare per i big, che si mettono comunque velocemente in salvo. Escono Latifi, le due Aston Martin (Vettel e Stroll) e le due Haas (Magnussen e Mick Schumacher). Passa Nicky de Vries, che stamattina ha scoperto che avrebbe corso con la Williams al posto di Albon operato d'appendicite.

Basta un giro anche in Q2 alla Ferrari per mettersi al sicuro e per prendersi anche il primo e il secondo posto. Sainz davanti a Leclerc, terzo Verstappen. Ricciardo, vincitore un anno fa, si mette tra i primi otto. Fuori invece Ocon, Bottas, de Vries, Zhou e Tsunoda.

Dopo il primo tentativo il più veloce è Sainz, ma si capisce che qualcosa può cambiare perché la pista è sempre più veloce e Leclerc e Verstappen hanno la chance di mettersi davanti a tutti. Alla fine uno straordinario Leclerc straordinario, conquista la pole position con un giro straordinario. Verstappen davanti a Sainz, ma in seconda fila scatterà Russell, che si è piazzato dietro pure a Sergio Perez e Hamilton.