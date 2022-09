Leclerc è il più veloce nelle FP3 del GP Olanda 2022: Verstappen terzo, Sainz quarto Nella terza sessione di prove libere del GP d’Olanda 2022 miglior tempo per Leclerc, che precede di una manciata di millesimi la Mercedes di George Russell. Terzo tempo per Max Verstappen davanti a Carlos Sainz.

A cura di Vito Lamorte

La Ferrari si conferma veloce anche nelle prove libere 3 in Olanda con Charles Leclerc che si prende la prima posizione da Zandvoort, piazzandosi davanti a George Russell, Max Verstappen e Carlos Sainz. Il pilota monegasco della Rossa ha messo a referto il miglior tempo e ha preceduto di una manciata di millesimi la Mercedes del giovane pilota inglese. Terzo tempo per il campione del mondo in carica, che ieri non è parso brillante nelle FP2 nonostante il bel passo mostrato, davanti all'altro ferrarista. Chiude la top5 Lewis Hamilton, che ha preceduto Sergio Perez di pochissimo.

A completare la le prime dieci posizioni ci sono Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Mick Schumacher e Lando Norris.

Da segnalare l'incidente di Gasly dopo la bandiera a scacchi: il pilota dell'AlphaTauri ha colpito un cartello relativo agli indicatori di frenata. Una piccola incomprensione nel giro finale tra Sainz e Perez all’Hans Ernst Bocht: il messicano ha rallentato lo spagnolo della Rossa nella chicane presente nel terzo settore del tracciato, una delle tante modificate rispetto al 2019.

Dovrebbe essere una lotta a tre per la pole, ma si prospetta una bella battaglia anche nel gruppo centrale con sette team diversi nei primi dieci posti.

Formula 1, la classifica delle prove libere 3 del GP Olanda a Zandvoort

1.Charles LECLERC Ferrari1:11.632 5

2 George RUSSELL Mercedes+0.066 7

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.161 3

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.339 5

5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.524 6

6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.544 5

7 Fernando ALONSO Alpine+0.695 3

8 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.859 6

9 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+0.926 3

10 Lando NORRIS McLaren+0.959 4

11 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.974 3

12 Lance STROLL Aston Martin+1.141 6

13 Alexander ALBON Williams+1.143 3

14 Esteban OCON Alpine+1.371 3

15 Pierre GASLY AlphaTauri+1.414 4

16 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.624 4

17 Daniel RICCIARDO McLaren+1.667 4

18 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.727 2

19 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.789 3

20 Nicholas LATIFI Williams+1.993 3