Le geniali catene da neve automatiche cancellano le gomme invernali: basterà premere un tasto Il gruppo Hyunday ha inventato delle catene da neve integrate direttamente nelle automobili che si montano e si smontano premendo un pulsante: la nuova tecnologia manderà in pensione le gomme invernali e le catene tradizionali.

La nuova rivoluzionaria invenzione del gruppo Hyundai potrebbe stravolgere completamente il mercato dell'automobile o, ancora meglio, quello degli pneumatici. Già perché le nuove catene automatiche ideate dalla casa automobilistica coreana, seppur ancora in fase di sperimentazione e in attesa di brevetto, sembrano destinate a cancellare per sempre le gomme invernali e anche le catene da neve tradizionali.

La Hyundai ha difatti creato delle catene da neve integrate direttamente nelle ruote della vettura che si montano da sole senza dover fare alcuna fatica: al guidatore basterà infatti premere un tasto per far scattare il meccanismo che in pochissimi secondi consente di avere una maglia metallica su ogni pneumatico e poter quindi viaggiare su strade innevate, ghiacciate o comunque scivolose. E per toglierle? Nulla di più semplice: basterà pigiare nuovamente lo stesso pulsante per riporre le catene e avere degli pneumatici pronti per un asfalto in condizioni meno pericolose.

La tecnologia utilizzata per quanto geniale è molto semplice: nel momento in cui si preme il tasto infatti parte un impulso elettrico che fa fuoriuscire i moduli metallici installati direttamente dentro la ruota e lo pneumatico che aderiscono al battistrada e ricoprono la gomma. Moduli che in condizioni di guida normale restano compressi all'interno di ruota e pneumatico non andando a contatto con l'asfalto.

Evidente dunque che il segreto di queste rivoluzionarie catene da neve automatiche inventate da Hyundai sia il materiale utilizzato per i moduli: si tratta infatti di una speciale lega a memoria di forma (quella che tecnicamente si chiama "Shape Memory Alloys") che si comprime senza alcun problema e che aderisce perfettamente allo pneumatico in quanto "mantiene la memoria" della sua forma senza perdere però in termini di resistenza nel momento in cui la maglia metallica è chiamata a schermare la gomma fungendo da catena da neve.

Una geniale intuizione da parte del team ricerca e sviluppo del gruppo coreano che a breve potrà approdare sulle auto di serie come annunciato dalla stesa Hyundai nel momento in cui ha rivelato il prototipo di catene da neve automatiche pronto a stravolgere il mercato automobilistico e, soprattutto, quello degli pneumatici e delle catene invernali tradizionali.