Le classifiche finali della Formula 1 2024 secondo i calcoli dell'algoritmo: beffa per la Ferrari Una simulazione effettuata attraverso un programma di analisi traccia una speciale classifica del Mondiale di Formula 1 2024. Chi vincerà il titolo piloti e costruttori? Chi vincerà le 24 gare? Chi salirà più spesso sul podio? C'è più di qualche sorpresa e una grande beffa per la Ferrari.

A cura di Michele Mazzeo

Cosa succederà nel corso del Mondiale di Formula 1 2024 che si è aperto con la vittoria di Max Verstappen in Bahrain? La Red Bull vincerà tutte le gare oppure Ferrari, Mercedes e McLaren riusciranno a mettere fine all'egemonia della scuderia austriaca? Chi conquisterà il titolo piloti? E quale sarà la classifica finale per i costruttori? Come andrà la stagione di Leclerc e Sainz? E l'ultima di Hamilton con i tedeschi prima di approdare a Maranello? Norris e Piastri riusciranno a centrare la prima vittoria in carriera? Rivedremo Alonso e Russell sul gradino più alto del podio? Queste le principali domande a cui un algoritmo ha dato risposta alla vigilia della seconda corsa stagionale della F1, cioè il GP dell'Arabia Saudita di scena a Jeddah dal 7 al 9 marzo.

Il programma di analisi di cui si è avvalso il quotidiano britannico The Sun ha infatti simulato ogni gara di questa stagione mille volte utilizzando un algoritmo che tiene conto delle statistiche delle stagioni precedenti e dei dati presi in tempo reale nel corso dei test pre-stagionali e del primo gran premio della stagione per elaborare esattamente ciò che succederà nel Mondiale di Formula 1 2024.

Le classifiche finali previste dall'algoritmo sembrano confermare i pronostici con Max Verstappen che vincerà il suo 4° titolo iridato e la Red Bull che si confermerà leader dei costruttori.

La classifica piloti finale della Formula 1 2024 secondo l'algoritmo

Max Verstappen (Red Bull) 585 punti Charles Leclerc (Ferrari) 271 Sergio Perez (Red Bull) 258 Carlos Sainz (Ferrari) 257 Lando Norris (McLaren) 242 George Russell (Mercedes) 202 Lewis Hamilton (Mercedes) 194 Oscar Piastri (McLaren) 145 Lance Stroll (Aston Martin) 100 Fernando Alonso (Aston Martin) 98 Alexander Albon (Williams) 32 Nico Hulkenberg (Haas) 18 Valtteri Bottas (Sauber) 15 Daniel Ricciardo (Racing Bulls) 10 Kevin Magnussen (Haas) 10 Guanyu Zhou (Sauber) 9 Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 1 Logan Sargeant (Williams) 1 Esteban Ocon (Alpine) 0 Pierre Gasly (Alpine) 0

La classifica costruttori finale della Formula 1 2024 secondo l'algoritmo

Red Bull 843 punti Ferrari 528 Mercedes 396 McLaren 387 Aston Martin 198 Williams 33 Haas 28 Sauber 24 Racing Bulls 11 Alpine 0

Secondo l'algoritmo dunque Charles Leclerc e la Ferrari saranno vicecampioni dietro a Max Verstappen e alla Red Bull che domineranno anche questo Mondiale di Formula 1 2024. Una previsione che rispecchia di fatto i pronostici fatti ad inizio stagione. Non mancano però le sorprese con Lando Norris davanti ad entrambi i piloti Mercedes, con Lewis Hamilton battuto da George Russell, con Fernando Alonso dietro al compagno di squadra Lance Stroll, con la Williams sesta forza e con un anno catastrofico per l'Alpine che non conquisterà nemmeno un punto nel corso dei 24 GP.

Il programma di analisi però non si è limitato soltanto a stilare le classifiche finali di questo nuovo campionato F1 ma ha anche predetto il numero di vittorie e le volte in cui salirà sul podio ogni singolo pilota durante tutta la stagione. E se non c'è da stupirsi per i 21 Gran Premi che vincerà Max Verstappen, molto più sorprendente appaiono i risultati finali dei due driver della Ferrari con Charles Leclerc e Carlos Sainz che pur salendo complessivamente sul podio in 19 occasioni (10 il monegasco e 9 lo spagnolo) chiudono il Mondiale senza conquistare nessuna vittoria.

Secondo l'algoritmo infatti le tre corse che non saranno vinte dall'olandese della Red Bull vedranno trionfare i due alfieri della McLaren Lando Norris e Oscar Piastri (che nel caso centrerebbero entrambi la loro prima vittoria in carriera in F1) e da George Russell mentre anche il promesso sposo Ferrari, Lewis Hamilton, chiuderebbe la ultima stagione in Mercedes con uno zero alla voce successi e soltanto due apparizioni sul podio.

