Formula 1, il programma del GP Arabia Saudita: orari TV e dove vederlo in streaming Il programma completo del GP dell'Arabia Saudita della Formula 1 2024 sul circuito di Jeddah: gli orari TV di prove libere, qualifiche e gara del secondo weekend di gara della nuova stagione e le caratteristiche del tracciato.

Dopo l'esordio in Bahrain la F1 torna in pista per il secondo gran premio del Mondiale di Formula 1 2024: da giovedì 7 a sabato 9 marzo sul circuito di Jeddah va in scena il GP dell'Arabia Saudita. Il programma di questa seconda tappa stagionale è quello canonico ma anche in questo caso anticipato di un giorno per rispettare il Ramadan: al giovedì ci sarà quindi il primo approccio con la pista con le prime due sessioni di prove libere (FP1 e FP2), venerdì si prosegue con le Libere 3 e le qualifiche e infine sabato si chiude con la gara che assegna i punti iridati.

Il fuso orario influirà sugli orari italiani delle varie sessioni sul circuito di Jeddah che non saranno quelli tradizionali. L'intero programma del Gran Premio dell'Arabia Saudita di F1 2024 sarà trasmesso in diretta TV su Sky mentre qualifiche e gara si potranno vedere gratis in chiaro su TV8 ma in differita.

Dopo la superiorità mostrata nella prima gara della stagione Max Verstappen e la nuova Red Bull sono chiamate a confermarsi su un tracciato diverso per caratteristiche da quello di Sakhir. In cerca di conferme anche le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz che a Jeddah dovranno certificare di essere la seconda forza del Mondiale provando magari a ridurre ulteriormente il gap tra le loro SF-24 e le RB20 di Perez e del campione del mondo in carica e dimostrare che i problemi di affidabilità occorsi alla vettura del monegasco nel primo round stagionale siano un stati un episodio isolato.

F1 2024, gli orari TV del GP Arabia Saudita e dove vederlo su Sky e TV8

Ecco il programma completo del GP dell'Arabia Saudita della Formula 1 2024 di scena a Jeddah da giovedì 7 a sabato 9 marzo con gli orari delle dirette Sky e delle differite su TV8.

Giovedì 7 marzo

Prove Libere 1: ore 14:30

Prove Libere 2: ore 18

Prove Libere 1: ore 14:30 Prove Libere 2: ore 18 Venerdì 8 marzo

Prove Libere 3: ore 14:30

Qualifiche: ore 18 (differita su TV8 alle 22:00)

Sabato 9 marzo

Gara: ore 18 (differita su TV8 dalle 21:00)

Il circuito di Jeddah

Anche nel 2024 ad ospitare il GP dell'Arabia Saudita di Formula 1 sarà il Jeddah Corniche Circuit. In questo weekend i piloti e le monoposto dunque si sfideranno su quello che è il circuito cittadino più veloce dell'intero calendario della F1, con le velocità medie sul giro che si aggirano intorno ai 250 km/h. Con una lunghezza di 6.174 metri, il tracciato di Jeddah è inoltre il secondo più lungo su cui il Circus correrà in questa stagione dopo quello belga di Spa-Francorchamps ed è di gran lunga quello che vanta il maggior numero di curve (ben 27).

Sul fronte dell’impianto frenante, come spiega il fornitore ufficiale Brembo, si tratta di un tracciato altamente impegnativo per i freni con sette frenate di cui sei richiedono una forza G superiore a 4. Il punto più critico è in curva 1, dove le monoposto passano dai 325 km/h a 116 km/h in appena 2,26 secondi con i piloti che sono soggetti a 4,5 G di decelerazione. A fare la differenza nei 50 giri di gara sarà quindi soprattutto la potenza del motore ma fattori da non sottovalutare saranno anche l'aderenza all'asfalto e la velocità con cui le gomme si degraderanno.

A vincere su questo circuito lo scorso anno fu Sergio Perez che ha preceduto il compagno di squadra Max Verstappen e l’Aston Martin di Fernando Alonso. Il record sul giro secco di questo tracciato appartiene a Lewis Hamilton (1:27.511) così come la tornata più veloce mai effettuata in gara dato che il britannico della Mercedes corsa del GP dell'Arabia Saudita del 2021 aveva messo a segno un intero giro del circuito di Jeddah in 1:30.734.

