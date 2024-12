video suggerito

Lawson brutalizzato sui social dopo la firma con la Red Bull: “Troppo odio, non ero preparato” Il pilota neozelandese è stato ingaggiato dalla Red Bull. Lawson ha preso il posto di Perez e sarà il partner di Verstappen. Sui suoi canali social dopo la firma sono arrivate migliaia di messaggi orrendi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Lewis Hamilton aveva dato un consiglio ai giovani piloti, aveva detto loro di non farsi influenzare dalla negatività dei social network. Colapinto ha appreso e recepito. Liam Lawson ha deciso di non guardare più i commenti che postano sui suoi profili social. Il neozelandese ha preso questa decisione dopo la montagna di offese ricevute in seguito alla firma con la Red Bull.

I movimenti della Red Bull: il mercato piloti della Formula 1

La Red Bull ha scosso il mercato piloti della Formula 1. Prima è stato liquidato Sergio Perez, che punta al ritorno nel circus, poi è stato promosso come partner di Verstappen il giovane Liam Lawson e infine è stato promosso il franco-algerino Hadjar alla Racing Bulls, che farà coppia con Tsunoda. La scelta di Lawson era scritta, ma più di qualche polemica l'ha creata. Perché Tsunoda poteva prendere quel sedile e perché in tanti in Messico sono rimasti delusi dalla cacciata del Checo, che comunque ha ricevuto una ricchissima buonuscita.

Lawson preso di mira sui social: "Non me l'aspettavo"

Lawson avrà l'occasione della vita, sapendo anche che dovrà subito partire forte altrimenti la Red Bull, nella persona del dottor Marko, non farà sconti e proverà a promuovere qualcun altro – come sanno bene Gasly e Albon. Lawson è felice, salirà a bordo di uno dei grandi team della Formula 1 e lo farà a soli ventidue anni, ma la gioia è stata in parte mitigata dalla bufera social. Il neozelandese è stato preso di mira, pare in particolare dai tifosi di Sergio Perez (che sostituisce) e di Yuki Tsunoda (suo ex compagno di squadra), due piloti che hanno anche decine di migliaia di fan sparsi in tutti il mondo.

Leggi anche Perché la Red Bull ha scelto Lawson al posto di Perez nonostante Tsunoda sia andato più forte

Messaggi violenti che non hanno lasciato indifferente il pilota che in un'intervista al Times ha annunciato che da ora in poi non guarderà più i commenti ai suoi post, ma non abbandonerà i social per rispetto dei suoi tifosi: "Non guarderò più i commenti dei social. Ho visto molto odio. Non me l'aspettavo, non ero preparato per questo. Non guarderò più i social media, pubblicherò solo post per i miei tifosi. Smetterò di scorrere e leggere messaggi".