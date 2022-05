Lamborghini sfida la Ferrari in pista, l’annuncio a sorpresa: “La concorrenza sarà agguerrita” Lamborghini a sorpresa ha annunciato l’ingresso nella classe Hypercar del WEC e IMSA a partire dal 2024 dove sfiderà in pista la storica rivale Ferrari anche nella classe regina della leggendaria 24 Ore di Le Mans.

A cura di Michele Mazzeo

L'inevitabile rivalità tra due dei marchi di auto di lusso italiani più famosi nel mondo dal 2024 si allargherà anche alla pista. Dopo l'annuncio a sorpresa della Lamborghini dell'ingresso nel Mondiale Endurance e nell'IMSA non si può non pensare al duello con la Ferrari nella classe Hypercar del WEC alla 24 Ore di Le Mans (dove la casa di Maranello farà il suo ritorno nel 2023).

"Lamborghini Squadra Corse sta sviluppando il suo primo prototipo LMDh, che debutterà nel 2024 nel FIA World Endurance Championship (classe Hypercar) e nell'IMSA WeatherTech Sports Car Championship (classe GTP)" si legge infatti nella nota diramata dalla Casa del Toro nelle ultime ore.

Un annuncio che arriva quindici mesi dopo quello fatto dal Cavallino con cui si annunciava il ritorno nella classe regina del Mondiale Endurance a partire dal 2023. I due marchi, da sempre rivali, dunque si troveranno a competere tra di loro anche in pista nel campionato automobilistico a ruote coperte più prestigioso al mondo per la gioia degli organizzatori pronti a trarre beneficio da questa rivalità:

"Siamo onorati che Lamborghini si unirà alla classe Hypercar della FIA WEC dal 2024. Lamborghini è un marchio iconico ma non ha mai gareggiato nella classe regina delle gare di durata prima d'ora. Si uniranno al FIA WEC in un momento molto emozionante della sua storia – ha infatti detto il boss del Mondiale Endurance, Frédéric Lequien, a riguardo –. Per la stagione 2024 ci sarà un eccezionale schieramento di marche che gareggeranno nella nostra classe regina. La concorrenza sarà agguerrita ma non abbiamo dubbi che Lamborghini sarà nel bel mezzo della lotta. Lamborghini ha avuto molto successo in altre classi di gare di durata, quindi non vediamo l'ora di vederli competere per le vittorie complessive ai nostri eventi iconici" .

A partire dal 2024 dunque la rivalità tutta emiliana tra Lamborghini e Ferrari vivrà un nuovo inedito capitolo che non vedrà le due prestigiose case sfidarsi soltanto sul mercato ma anche in pista nelle gare più epiche dell'automobilismo di durata, su tutte la leggendaria 24 Ore di Le Mans.