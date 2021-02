A 50 anni dalla sua ultima apparizione ufficiale nella classe regina alla 24 Ore di Le Mans (1973) la Ferrari dal 2023 tornerà a gareggiare nella categoria Hypercar con lo scopo di vincere la classifica generale. Ad annunciarlo la stessa squadra corse di Maranello con un post sui propri profili social seguito da una breve comunicato stampa nel quale è presente anche una dichiarazione del presidente e attuale amministratore delegato ad interim John Elkann.

"Ferrari annuncia l’avvio del programma Le Mans Hypercar (LMH) che porterà la Casa del Cavallino Rampante ad affrontare dal 2023 il campionato mondiale FIA WEC nella nuova top class – si legge infatti nella nota diffusa dalla squadra di Maranello -. Dopo una fase di studio e analisi, Ferrari ha dato il via allo sviluppo della nuova vettura LMH che nelle scorse settimane è già entrato nel vivo con l’avvio delle fasi di progettazione e simulazione. Il programma di collaudi in pista, il nome della vettura e quello dei piloti che costituiranno gli equipaggi ufficiali saranno oggetto di future comunicazioni – prosegue la nota -. A cinquant’anni dall’ultima partecipazione ufficiale nella classe regina del Mondiale Sport Prototipi nel 1973, la Ferrari scenderà in pista nella classe Hypercar del FIA World Endurance Championship, un campionato che contribuì attivamente a creare. Le vetture a ruote coperte di Maranello — si legge in conclusione – hanno riportato grandi successi, come testimoniano i 24 titoli mondiali conseguiti, l’ultimo dei quali conquistato nel 2017, e le 36 vittorie alla 24 Ore di Le Mans".