Lamborghini completamente distrutta all’asta per 1,5 milioni: nessuno la vuole, ma è famosissima Durante il GP di Abu Dhabi della Formula 1 2023 sul circuito di Yas Marina è stata messa all’asta una Lamborghini Countach 25th Anniversary completamente distrutta per la quale ci si aspettava un’offerta da almeno 1,5 milioni di euro. Il motivo? È stata protagonista del celeberrimo film The Wolf of Wall Street.

A cura di Michele Mazzeo

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lo scorso fine settimana sul circuito di Yas Marina ad Abu Dhabi è andata in scena la gara che ha chiuso il Mondiale della Formula 1 2023 con il successo, il 19° stagionale, del dominatore Max Verstappen. Ma, nello stesso weekend, l'impianto emiratino è stato anche teatro di un'asta, organizzata da Bonhams, con alcune pregiatissime supercar messe in vendita. Fiore all'occhiello era una speciale Lamborghini Countach 25th Anniversary del 1989 gravemente danneggiata per la quale si stimava di arrivare ad una cifra che si aggirasse intorno al milione e mezzo di euro.

Perché ci si aspettava una cifra così alta per una vettura che, seppur esclusiva, è praticamente distrutta? Perché si tratta di un'auto famosissima in tutto il mondo che ha una storia molto particolare: l'esemplare messo all'asta ad Abu Dhabi è difatti la Lamborghini Countach 25th Anniversary di colore bianco guidata da Leonardo Di Caprio nel celebre film The Wolf of Wall Street, cioè quella protagonista dell'iconica scena in cui il protagonista Jordan Belfort (interpretato proprio dalla star di Hollywood) riesce a malapena a salirci e la guida schiantandosi contro tutto ciò che ha davanti senza esserne consapevole perché sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

In quell'occasione difatti il regista Martin Scorsese non ha voluto ricorrere ad una replica (come avviene nella maggior parte dei film) perché non voleva che qualcuno si accorgesse che si trattasse di un falso sminuendo così l'autenticità del suo film. E dunque quella utilizzata nella celebre pellicola è una vera Lamborghini Countach 25th Anniversary, uno dei soli 658 esemplari prodotti dalla casa di Sant'Agata Bolognese per celebrare il venticinquesimo anniversario del marchio.

Leggi anche Compra la Ferrari e la Maserati più rare e le guida solo un giorno: dopo 20 anni si scopre il motivo

La supercar messa all'asta è però completamente distrutta dato che, per rendere ancora più reale la scena, Scorsese oltre ai colpi inferti alla vettura durante le riprese, fuori dall'obiettivo della telecamera la fece anche speronare da un'auto e poi la fece scontrare con il rimorchio di un camion di modo che fosse davvero demolita come appare poi nella scena finale in cui il protagonista, dopo essere stato arrestato in casa sua, ancora sotto l'effetto della droga contempla la sua Lambo ormai ridotta ad un rottame.

Il punto di forza di questa speciale Lamborghini 25th Anniversary dunque è la sua storia e il fatto che sia stata protagonista di un capolavoro cinematografico. Questo per la casa d'aste bastava per assicurarsi una vendita per una cifra compresa tra 1,38 e 1,83 milioni di euro. Cosa che però non si è verificata dato che le offerte ricevute all'asta di Abu Dhabi sono state molto al di sotto delle aspettative e non hanno raggiunto nemmeno il prezzo minimo per il quale il venditore (la società di produzione che ha prodotto The Wolf of Wall Street) è poi obbligato a venderla. La rarissima supercar è quindi rimasta invenduta: probabilmente non si è tenuto conto del fatto che anche ai ricchi collezionisti piace guidare di tanto in tanto le auto che acquistano e questa, nelle condizioni attuali, è del tutto inutilizzabile.