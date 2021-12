La scioccante accusa a Lewis Hamilton: “Avrebbe dovuto ritirarsi per rispetto a Michael Schumacher” Dura accusa nei confronti di Lewis Hamilton da parte dell’ex patron della Formula 1 Bernie Ecclestone. Secondo l’ex boss del Circus il britannico avrebbe dovuto ritirarsi prima di questa stagione in segno di rispetto per la leggenda F1 Michael Schumacher a cui strapperebbe il titolo di pilota più vincente della storia qualora vincesse l’ottavo Mondiale.

A cura di Michele Mazzeo

Lewis Hamilton è ancora in corsa per conquistare l'ottavo titolo iridato che gli permetterebbe di staccare la leggenda Michael Schumacher e diventare a tutti gli effetti il pilota più vincente della storia della Formula 1. Vincendo le ultime due gare a Jeddah e ad Abu Dhabi il 36enne britannico scavalcherebbe in classifica Max Verstappen soffiandogli l'alloro al fotofinish. In tanti però non nascondono il proprio tifo per l'olandese della Red Bull, augurandosi che il pilota Mercedes non strappi il record al mitico Kaiser.

Tra questi, a sorpresa, c'è anche uno degli storici sostenitori di Hamilton, ossia l'ex patron del Circus Bernie Ecclestone che indirettamente ha accusato il sette volte campione del mondo di ingordigia, augurandosi quindi che a vincere questo titolo Mondiale sia Verstappen: "Sono sorpreso che Lewis non abbia detto all'inizio dell'anno: ‘mi ritiro, non voglio vincere più campionati del mondo di Michael Schumacher' – ha infatti detto il magnate 91enne in un'intervista rilasciata all'emittente tedesca RTL –.

Tutti quelli con cui parlo vogliono la vittoria di Max. Nessuno dice che Hamilton non stia facendo un buon lavoro, perché ha guidato bene e sta facendo un grande lavoro – ha poi proseguito l'ex boss della Formula 1 –. Lewis comunque ha ancora uno o due anni a disposizione per vincere un altro titolo, per cui – ha infine concluso Ecclestone – sarebbe bello vedere qualcun altro vincere il mondiale".

Ma non solo. L'ex patron del Circus ha anche messo in qualche modo in dubbio alcuni dei successi ottenuti da Lewis Hamilton negli ultimi anni asserendo che probabilmente con quella macchina anche altri piloti avrebbero vinto il titolo: "La Mercedes gli ha sempre dato la vettura migliore, quella che tutti vorrebbero. Un altro pilota farebbe lo stesso su quella macchina? Probabilmente sì, soprattutto la generazione dei nuovi piloti arrivati da poco in Formula 1" ha infine aggiunto uno scatenato Bernie Ecclestone.