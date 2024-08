video suggerito

La Safety Car si schianta alla Parabolica durante le prove del GP Monza: sarà inutilizzabile La Safety Car si schianta contro le barriere in curva durante i giri di prova per il GP di Formula 1 a Monza. I piloti escono illesi ma la vettura sarà inutilizzabile e verrà sostituita.

A cura di Fabrizio Rinelli

Incidente per la Safety Car questo pomeriggio sul circuito di Monza in attesa del Gran Premio d'Italia di Formula 1 previsto in questo weekend. Grande sorpresa per tutti coloro i quali erano presenti all'autodromo e che hanno vissuto momenti di iniziale paura per quanto accaduto. Bernd Maylander, 53enne tedesco che dal 2000 è il pilota ufficiale della vettura di sicurezza, è finito largo con la sua Aston Martin che è andata in sottosterzo superando la via di fuga in asfalto e poi il letto di ghiaia alla curva Parabolica.

L'auto è andata a sbattere contro le barriere di pneumatici all’esterno impattando con il lato sinistro della vettura. La direzione ha esposto subito la bandiera rossa dopo il crash della Safety Car cogliendo tutti di sorpresa dato che le monoposto in gara non hanno ancora acceso i motori. Non è chiaro se la Vantage F1 Edition sia finita fuori pista per un errore meccanico o del conducente ma sta di fatto che sia Maylander che l'altro tecnico incaricato al test seduto sul sedile passeggero siano usciti illesi. Soccorsi immediatamente dall'auto medica, i due piloti sono stati riportati ai box. L'auto chiaramente sarà sostituita con un'altra che fungerà da Safety Car in caso di necessità durante la gara.

La Safety Car finita fuori pista a Monza.

La nota della FIA che conferma come l'incidente non avrà alcun impatto sul weekend di Formula 1

Poco dopo, l'auto medica ha potuto riprendere i test, mentre gli ufficiali di pista lavoravano per recuperare la Safety Car. La FIA ha riconosciuto l'incidente in una nota, ma ha insistito sul fatto che non avrà alcun impatto sul resto del fine settimana. "Oggi a Monza si è verificato un incidente in pista con la Safety Car della FIA. Aston Martin sta indagando sulla causa, ma può confermare che sia il pilota che il passeggero stanno bene. Ci sarà un'altra Safety Car sul circuito e non avrà alcun impatto sull'evento del weekend."

Fortunatamente allarme rientrato subito dopo l'iniziale spavento di coloro i quali in quel momento si trovavano all'interno del circuito. Il giovedì di Formula 1 infatti è solitamente dedicato alle conferenze stampa e alle varie attività che si svolgono in pista limitate agli Hot Laps che la Pirelli organizza per i personaggi VIP ospiti del paddock e ai giri di allenamento di Medical Car e appunto della Safety Car. Un piccolo intoppo che non intaccherà dunque i programmi del weekend di Formula 1 a Monza che inizierà domani con le varie prove libere.