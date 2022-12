La nuova era Peugeot ha inizio ora, con l’anteprima assoluta di Inception Concept Il prossimo 5 gennaio al “Ces” di Las Vegas, Peugeot ha annunciato l’anteprima della Inception Concept, il prototipo che anticiperà alcune soluzioni stilistiche destinate alle future vetture elettriche.

A cura di Alessio Pediglieri

L'appuntamento con il futuro è ufficialmente al CES di Las Vegas ad inizio gennaio 2023, ma la nuova era Peugeot è già iniziata in anteprima con la presentazione esclusiva di Peugeot Inception Concept, che segna l'inizio di un nuovo mondo grazie ad un video in anteprima che mostra la straordinaria ultima creazione in casa Peugeot.

Ovviamente si tratta esclusivamente di una gustosa anteprima, insufficiente per mostrare tutto il valore di Peugeot Inception Concept che sarà svelato in tutta la sua bellezza il prossimo 5 gennaio 2023, quando, in Anteprima mondiale, sarà presentata al Consumer Electronics Show, il famoso CES di Las Vegas, negli Stati Uniti. Il prototipo del brand francese del Gruppo Stellantis sarà la regina assoluta, anticipando alcune soluzioni stilistiche destinate alle future vetture elettriche che segna l'ulteriore avvicinarsi del futuro 100% elettrico dell'auto.

Un'attesa che dovrà durare ancora alcune settimane, fino al prossimo 5 gennaio 2023 quando apriranno al pubblico i padiglioni del Las Vegas Convention centre. Ma che Peugeot ha deciso di rendere meno stressante offrendo un'anteprima di ciò che accadrà, cedendo al piacere di condividere alcune immagini e un video in anteprima di ciò che rappresenterà a tutti gli effetti il nuovo nuovo linguaggio formale della casa francese in vista del 2023.

Un linguaggio che esalta sin da subito la postura felina e attraente di Peugeot Inception Concept, con gli interni dal design rivoluzionario e la promessa di sensazioni di guida inedite. Per l'esterno si intravvede uno stile innovativo che non rinuncia ai richiami alla storia del brand del leone già nel logo posto sulla calandra, mentre per l'interno non è dato fondo alle più sofisticate soluzioni tecnologiche con grafiche innovative ma sempre fedeli alla qualità e alla tradizione della linea Peugeot. L'appuntamento per saperne di più? Ovviamente a Las Vegas, dal prossimo 5 gennaio.