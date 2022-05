La Mercedes torna a brillare, ma a Miami Leclerc è sempre velocissimo George Russell è stato il più veloce nella FP2 del Gp di Miami, poi Leclerc, Perez e Hamilton. Verstappen non ha praticamente girato, Sainz è finito ancora a muro.

A cura di Alessio Morra

Sainz sbaglia, Verstappen non effettua nemmeno un giro, la Mercedes d'incanto sembra ritornata fortissima. Molto interessante è stata la seconda sessione delle prove libere del Gp di Miami che ha visto Russell chiudere al primo posto. Secondo Leclerc. Anche nella FP2 la Ferrari si conferma su altissimi livelli. Il monegasco, che era stato il più veloce nel primo pomeriggio, si è mostrato nettamente il pilota più continuo in questa prima giornata di Miami. Anche se ciò che conta sono le Qualifiche di domani e il Gp, in programma domenica alle 21:30.

La Mercedes già nella FP1 aveva mostrato dei miglioramenti, ma in questa seconda sessione di libere è riuscita a mettersi davanti a tutti con George Russell che è stato l'unico a scendere sotto il muro dell'1.30 e per un decimo poco più si è messo alle spalle Leclerc. Terzo posto per Sergio Perez, poi Hamilton, a due decimi e mezzo dal compagno di squadra. Può sorridere Toto Wolff. Nella top ten anche Alonso, Norris, Gasly, Zhou, Ocon e Magnussen.

Una sessione di libere ricca di errori. Ha sbagliato soprattutto Carlos Sainz, che è finito a muro (sbagliando per il terzo weekend consecutivo). Verstappen invece in pista c'è stato pochissimo, nemmeno un giro cronometrato per l'olandese che ha avuto diversi problemi sulla sua Red Bull, incluso un principio d'incendio. Non è proprio sceso in pista Bottas, che ha distrutto la sua Alfa Romeo nella prima sessione di libere. Il circuito di Miami conferma le previsioni, non è semplice, l'errore è dietro l'angolo e nessuno può sentirsi completamente al sicuro. Sarà una grande sfida per i piloti, imperdibili Qualifiche e Gp.