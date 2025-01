video suggerito

La Mercedes non cambia livrea anche se Hamilton è alla Ferrari, Wolff: "La vettura resterà nera" C'era grande curiosità sul colore della livrea della Mercedes nel Mondiale di F1 2025. Nonostante il passaggio di Hamilton alla Ferrari la vettura rimarrà nera.

A cura di Alessio Morra

Lewis Hamilton non è solo un pilota di Formula 1. Perché il sette volte campione del mondo è anche un imprenditore e un attivista. L'inglese negli ultimi anni ha reso la Mercedes una scuderia sempre più inclusiva e molto più attenta alle tematiche della discriminazione. Toto Wolff lo ha sempre sostenuto e dal 2020 in poi per quattro stagioni su cinque la Mercedes ha cambiato livrea, ed ha sostituito l'argento con il nero. Anche nel 2025, con la coppia Russell – Antonelli, il colore rimarrà ancora il nero.

Toto Wolff elogia il grande lavoro di Hamilton

La Mercedes ha supportato Hamilton in tutte le sue battaglie. Un impegno serio e vero quello di Lewis e ammirevole pure quello del team capitanato da Toto Wolff che parlando a Channel 4 ha sottolineato il ruolo di Hamilton nel rendere la Mercedes una scuderia più moderna: "Lewis è un fenomeno globale e sicuramente ha avuto un ruolo nel posizionare il marchio Mercedes in modo più contemporaneo".

"Lewis ha avuto un grande impatto. La Mercedes rimarrà nera"

Il team principal della Mercedes ricorda il grande lavoro fatto da Hamilton negli ultimi cinque anni: "Lui ha avuto un grande impatto anche in termini di diversità nel nostro team, e abbiamo gran parte della squadra che proviene da gruppi ‘sotto-rappresentati'. Questo ci rende più forti, perché si tratta di culture diverse, percezioni e prospettive diverse. Ci ha fatto inginocchiare quando dovevamo farlo e ci ha fatto capire che avere la Mercedes nera era un'ottima idea: e nera rimarrà. Non torneremo indietro da lì".

Dunque non cambierà la livrea della Mercedes anche se Hamilton sarà un pilota Ferrari. Bravo Toto Wolff e sarà contento anche Lewis che vedrà la sua vecchia scuderia mantenere la livrea nera, e di quel colore sarà anche la prima tuta di Andrea Kimi Antonelli, che esordirà in Formula 1 e farà coppia con George Russell.