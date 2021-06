Il pilota cinese Yuanpu Cui dovrà attendere altri cinque anni per prendere la patente ma è già considerato l'astro nascente dell'automobilismo. E la Mercedes, team che ha dominato la Formula 1 dell'era dei motori ibridi, lo ha già messo sotto contratto nonostante i soli 13 anni di età e lo ha inserito nel suo programma per giovani piloti. Il baby talento, che gareggia dall'età di 6 anni, ha stupito nei suoi campionati di karting e, dopo aver fatto il salto nelle categorie internazionali con l'Argenti Motorsport con ottimi risultati, ha destato l'interesse di tutte le principali driver Academy ma il marchio tedesco ha bruciato la concorrenza e si è accaparrata il giovanissimo asso del volante.

Ad annunciare l'ingaggio di Yuanpu Cui è stata la stessa Mercedes: “Siamo molto entusiasti di dare il benvenuto a Yuanpu Cui nella famiglia Mercedes come ultima aggiunta al nostro programma per giovani piloti – si legge infatti nella nota diramata dal team anglo-tedesco –. Siamo orgogliosi di aiutare i giovani piloti provenienti da una vasta gamma di paesi e background a scalare le categorie del motorsport. Yuanpu – prosegue poi Mercedes – ha sicuramente attirato la nostra attenzione e finora ha mostrato un grande potenziale durante la sua carriera nel kart. È il miglior talento del karting in Cina e non c'è mai stato un pilota cinese di Formula 1. Tuttavia – si legge in conclusione -, siamo ansiosi di vedere come progredisce Yuanpu e di aiutarlo a scalare la classifica".

Per la Mercedes non si tratta però della prima volta che va a pesare tra i giovanissimi talenti del karting mondiale: nel Mercedes Junior Team infatti ci sono anche l'italiano Andrea Kimi Antonelli (oggi 15enne ma ingaggiato all'età di 12 anni dalla casa della Stella) e il giamaicano Alex Powell (che al momento dell'ingresso nel programma giovani piloti della casa tedesca di anni ne aveva addirittura 11). Ma Yuanpu Cui è il primo cinese a far parte del Mercedes Young Driver.

Chi è Yuanpu Cui: il talento cinese del Mercedes Young Driver

Nato nel 2008 in Cina, Yuanpu Cui ha iniziato a gareggiare professionalmente nel 2014 all'età di 6 anni. Dopo aver stupito tutti nei campionati karting nazionali, è approdato in Europa ottenendo subito anche qui risultati rilevanti. Lo scorso anno ha chiuso secondo in OK Junior al Trofeo Margutti di Lonato, oltre a farsi notare in 60 Mini nei vari campionati targati WSK. Attualmente è impegnato con la Kart Republic nella classe OK Junior in diverse serie internazionali.