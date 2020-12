Dopo due stagioni con la McLaren, Carlos Sainz si prepara per scattare dalla griglia di partenza a bordo della sua nuova Ferrari. Il ventiseienne pilota spagnolo, al quale la FIA ha negato di mettersi la tuta rossa ed entrare nell'abitacolo per partecipare nelle scorse ore ai test riservati ai giovani piloti di Abu Dhabi, è dunque in attesa dei primi giri con il Cavallino e del semaforo verde del prossimo campionato. Chiusa l'esperienza con il team britannico, che ha portato sul podio in due occasioni (l'ultima nello scorso Gran Premio di Monza), Carlos Sainz si è dunque congedato dal box McLaren lasciando un ottimo ricordo: un affetto che il box inglese ha confermato con un commovente video messaggio in italiano e con il lancio di un hashtag particolare #AdiosCarlos.

Il messaggio per il Cavallino

Nelle scorse ore, è infatti comparso sui social un video indirizzato direttamente alla Ferrari. Una clip con la quale l'AD Zak Brown, il team principal Andreas Seidl e tutti gli uomini McLaren hanno voluto chiedere a Maranello di avere un occhio di riguardo nei confronti di Carlos Sainz: "Siete tra i nostri più vecchi e acerrimi rivali, rispettiamo la vostra storia e i vostri tifosi così come i nostri. Abbiamo apprezzato ogni battaglia con voi, Ferrari e McLaren sono come poli opposti che si attraggono. In questo speciale momento dell'anno vi vogliamo fare un regalo: ci siamo presi cura di lui per due anni, ora tocca a voi. Abbiatene cura come abbiamo fatto noi. Ci vediamo l'anno prossimo in pista". Carlos Sainz non vede intanto l'ora di condividere il box con Charles Leclerc: "Ho già parlato tanto con lui, ci sentiamo anche al telefono – ha spiegato lo spagnolo, nella conferenza stampa andata in scena prima dell'ultimo GP di Abu Dhabi – Abbiamo una buona relazione e credo che ci troveremo bene insieme il prossimo anno".