La lotta tra Hamilton e Verstappen decisa da un test: l’impensabile scenario per il Mondiale La situazione di classifica dopo il GP degli Stati Uniti e il calendario delle ultime cinque gare del Mondiale di Formula 2021 apre ad uno scenario impensabile all’inizio della stagione: a decidere la lotta per il titolo iridato tra Max Verstappen e Lewis Hamilton potrebbe infatti essere l’ultima Sprint Race della stagione (nel week end del GP del Brasile), inserita nel programma della F1 a stagione in corso come esperimento in vista della prossima annata.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo la gara di Austin, nella serrata lotta per il titolo iridato della Formula 1 2021 Max Verstappen sembra aver piazzato un colpo importante nei confronti di Lewis Hamilton che adesso si ritrova con 12 punti di svantaggio a cinque gare dal termine della stagione. Guardando però i prossimi appuntamenti in calendario l'attuale situazione di classifica apre uno scenario del tutto impensabile al momento della prima gara dell'anno andata in scena in Bahrain.

Ad essere decisiva per l'assegnazione del Mondiale piloti potrebbe essere infatti l'ultima Qualifica Sprint Race stagionale che si disputerà nel week end del GP del Brasile. Paradossalmente, il format inserito in corso d'opera come esperimento in vista della prossima stagione dunque potrebbe rivelarsi determinante ai fini della conquista del titolo iridato.

Le prossime due gare (GP Messico e GP Brasile) vedono come grande favorito Max Verstappen che, ipotizzando una sua vittoria e un Lewis Hamilton in seconda posizione ma in grado di assicurasi il punto aggiuntivo per il giro più veloce, potrebbe quindi arrivare a tre gare dalla conclusione con un vantaggio in classifica di 24 punti. Negli ultimi tre appuntamenti stagionali (GP Arabia Saudita, GP Qatar e GP Abu Dhabi), pur non essendoci, almeno sulla carta, una netta superiorità della Mercedes, la situazione potrebbe ribaltarsi con il britannico che ha la possibilità di ottenere tre successi. E, ipotizzando che in questo caso sia Verstappen ad arrivare sempre secondo, si potrebbe arrivare ad un divario tra i due compreso tra gli 0 e i 3 punti, variabile in base a chi conquisterebbe il punto aggiuntivo per il giro più veloce.

Per quanto, quest'anno più di quelli precedenti, fare previsioni sui possibili esiti di una gara di Formula 1 è molto complicato (figuriamoci su cinque), lo scenario appena illustrato non appare essere poi così remoto. Ed è proprio alla luce di ciò che anche la possibilità che sia la Sprint Race del GP del Brasile, che assegna proprio da zero a tre punti, a giocare un ruolo fondamentale nello stabilire chi tra Lewis Hamilton e Max Verstappen si laureerà campione del mondo di F1 del 2021 non si può escludere totalmente. Se ciò dovesse poi verificarsi si avrebbe la paradossale situazione in cui l'esito di un test, questo dovevano essere le tre qualifiche sprint race in questa stagione, diventerebbe cruciale nella lotta iridata per la conquista di un Mondiale che quando è iniziato nemmeno prevedeva tale format (introdotto ufficialmente in calendario solo il 26 aprile quando già si erano disputate le prime due gare dell'anno).