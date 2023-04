La gara di Leclerc a Melbourne dura tre curve: finisce nel peggiore dei modi il suo GP Australia Dura appena tre curve il GP d’Australia della Formula 1 2023 per il pilota della Ferrari Charles Leclerc: il monegasco va al contatto con l’Aston Martin di Stroll e finisce nella ghiaia.

A cura di Michele Mazzeo

Si chiude nel peggiore dei modi il weekend del GP d'Australia della Formula 1 2023 per il pilota della Ferrari Charles Leclerc. Tre curve dopo la partenza il monegasco stringe troppo la traiettoria e va a contatto con l'Aston Martin di Lance Stroll che era all'interno in Curva 3. A quel punto la sua SF-23 va in testacoda finendo nella ghiaia. Impossibile per lui tornare in pista e riprendere la gara. È costretto quindi a dire addio alla corsa sul circuito di Melbourne senza riuscire ad effettuare nemmeno un giro.

Termina dunque con un ritiro a causa di un proprio errore il difficile fine settimana australiano che ha riservato pochissime soddisfazioni al 25enne di Monte-Carlo. Dopo la brutta qualifica e il nervosismo sfogato contro il muretto e il compagno di squadra Carlos Sainz, Charles Leclerc infatti non si riscatta in gara. Anzi. Dopo una partenza nella media, il driver del Cavallino sembra aver peccato di roppo ottimismo cercando un sorpasso all'esterno su Lance Stroll in Curva 3 e tagliando poi verso l'interno prima che questo fosse completato. Inevitabile a quel punto il contatto tra la sua posteriore destra e l'anteriore sinistra della AMR23 del canadese.

"La frustrazione l'avevo messa da parte. C'era lo spazio all'esterno, purtroppo Lance ha dovuto frenare perché Alonso davanti a lui ha rallentato e quindi l'ho toccato" è stata invece l'analisi dell'incidente fatta dal monegasco ai microfoni di Sky Sport dopo aver smaltito la delusione per un ritiro che gli è costato carissimo. Secondo Charles Leclerc dunque il contatto che ha messo anticipatamente fine alla sua gara a Melbourne è solo dettato da sfortunate coincidenze e non da un suo errore.