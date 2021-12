La foto di Leclerc diventa un caso internazionale: accanto a lui c’è un ricercato Il pilota della Ferrari è negli Emirati per l’ultimo Gp del 2021, lì è stato immortalato in una fotografia insieme a un uomo d’affari che è ricercato in Slovacchia.

A cura di Alessio Morra

L'attenzione principale ad Abu Dhabi è posta naturalmente sull'ultimo atto del duello tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, che si giocano il titolo mondiale. In palio c'è anche il titolo dei Costruttori (tra Mercedes e Red Bull), ma c'è la lotta per il quinto posto nel Campionato Piloti che vede Leclerc davanti a Norris. Il monegasco con costanza ha guadagnato posizione e ora vuole coronare la sua bella rimonta. Giunto negli Emirati con anticipo il pilota della Ferrari si è rilassato un po' con alcuni amici e ha anche conosciuto nuove persone e in un locale è stato immortalato insieme a quattro persone, tra queste c'era anche Miroslav Vyboh, un imprenditore slovacco che è ricercato.

La storia è incredibile, talmente tanto da far addirittura ironizzare molti tifosi di Leclerc, che vedono in lui adesso un supereroe dalla doppia vita: pilota di giorno e investigatore di notte. Certo che, battute a parte, la vicenda è unica. Il pilota della Ferrari è stato fotografato con al fianco un uomo che è ricercato in Slovacchia. L'immagine è spuntata sui social, forse postata da chi l'aveva scattata, ed è finita su una pagina Instagram dedicata a Leclerc. Ovviamente il 24enne piloti ha migliaia di tifosi e di follower e in men che non si dica quella foto è diventata virale ed è stata notata in Slovacchia, dove quello scatto ha avuto un peso molto diverso. Perché il nome di Vyboh non è come tutti gli altri.

Vyboh, imprenditore e uomo d'affari, è stato indagato perché avrebbe accettato una tangente e rischia, se colpevole, una pena che oscilla tra i 10 e i 15 anni di carcere. Vyboh, che ha guidato anche nel Ferrari Challenge fino al 30 maggio scorso, dopo quell'indagine ha fatto perdere le sue tracce fino a quando non è stato immortalato in quel lussuoso ristorante di Dubai, in compagnia anche di Leclerc. L'avvocato di Vyboh ha affermato che l'uomo d'affari non si nasconde né cerca di evitare procedimenti penali, ma avrebbe solo deciso di trascorrere molto più tempo lontano dalla Slovacchia.