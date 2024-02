La Formula 1 tenta la scalata alla MotoGP: Liberty Media pronta a fare una super offerta Liberty Media, la società che gestisce la Formula 1, è interessata pure all’acquisto della Dorna, società che detiene i diritti della MotoGP, che fanno gola pure a Netflix e Amazon. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Liberty Media la società che nel 2017 ha acquisto i diritti della Formula 1, ponendo fine al lunghissimo regno di Bernie Ecclestone, sta pensando di acquistare anche la MotoGP. Di rumors ce ne sono da giorni, ma nelle ultime ore sono sempre di più. La Dorna ufficialmente non è in vendita, ma di pretendenti ce ne sono tanti e di fronte a una strepitosa offerta Carmelo Ezpeleta potrebbe cedere.

Le notizie o meglio le indiscrezioni giungono direttamente dalla Spagna. Liberty Media vorrebbe mettere le mani su tutto il mondo del motorsport ad alti livelli e parrebbe intenzionata ad acquisire anche Dorna, la società che dal 1992 detiene i diritti commerciali e gestita da Ezpeleta.

Formalizzare un acquisto di tale portata è un fatto lungo e complicato. L'unica certezza è che Liberty Media, azienda statunitense guidata da Greg Maffei, al primo posto nella classifica di Forbes sugli imperi sportivi di maggior valore con la cifra di 18,22 miliardi di dollari, dopo aver rivoluzionato il mondo della Formula 1 sta pensando pure al mondo delle Moto, che fa gola pure ad Amazon, Disney e Netflix, oltre ai fondi d'investimento CVC e KKR.

Insomma ce n'è di strada da percorrere in ogni caso. Carmelo Ezpeleta nei mesi scorsi a Repubblica commentò le voci dicendo: "Si se ne parla, ma vorrei sapere chi diffonde queste notizie. Ogni giorno ricevo telefonate di istituito di credito che mi chiedono se siamo in vendita. Le banche non vogliono comprare, si offrono solo come intermediari". Aggiungendo: "Noi siamo pronti. Siamo rimasti con i nostri primi investitori dal 1998 al 2006: ben otto anni. Poi è arrivata Bridgepoint, che ha apportato delle modifiche e ne sono passati altri diciassette".

Bridgepoint secondo quanto scrive la testata economica spagnola Expansion è la chiave di tutto. Perché Liberty starebbe provando a prelevare quella società, che è azionista di maggioranza della Dorna dal 2006 con il 39% – il 38% appartiene a un fondo pubblico canadese, circa il 20% è in mano alla società spagnola, con la maggioranza che è a capo di Ezpeleta, che non prenderebbe in considerazione offerte inferiori ai 4 miliardi di dollari.

Nel 2023 Ezpeleta e il CEO di Liberty Media Stefano Domenicali hanno anche parlato dell'ipotesi di ospitare negli stessi weekend e negli stessi circuiti le gare di Formula 1 e della MotoGP. L'avvicinamento c'è da tempo, tocca capire se l'affare andrà in porto.