La Formula 1 correrà a Silverstone per altri 10 anni: c'è l'annuncio ufficiale sul GP Gran Bretagna La Formula 1 ha annunciato un maxi rinnovo con il GP della Gran Bretagna: la F1 correrà sul circuito di Silverstone almeno fino al 2034.

A cura di Michele Mazzeo

La Formula 1 ha annunciato oggi che il Gran Premio di Gran Bretagna rimarrà nel calendario della F1 fino al 2034 compreso, dopo un rinnovo di dieci anni con il promotore Silverstone e il suo proprietario, il British Racing Drivers Club. Il nuovo accordo dunque assicura allo storico circuito inglese che nel 1950 ha ospitato il primo Gran Premio di Formula 1 di superare quota ottanta GP del Circus ospitati.

Ad annunciarlo il CEO della Formula 1 Stefano Domenicali: "Sono lieto di annunciare che grazie a questo accordo il Gran Premio di Gran Bretagna rimarrà in calendario per altri dieci anni. Silverstone è un luogo iconico nel cuore della storia della F1 e mentre si avvicina al suo nono decennio che ospita i Gran Premi, l'evento continua ad attrarre fan da tutto il mondo per le fantastiche gare in pista e la straordinaria esperienza dei tifosi fuori da essa" ha difatti detto il numero uno del Circus contestualmente alla nota con cui è stato ufficializzato il maxi rinnovo dell'accordo tra la Formula 1 e il circuito di Silverstone.

Un rinnovo che arriva a seguito degli ultimi anni che hanno visto il Gran Premio di Gran Bretagna diventare uno degli eventi più frequentati nel calendario della F1. Il 2023 ha difatti attirato alcuni dei più grandi nomi dello sport, della musica e della cultura, poiché la gara ha attirato un pubblico record di 480.000 spettatori durante tutto il fine settimana, con oltre 60.000 tifosi accampati nell'area locale.

Un evento che si ripeterà dunque anche nei prossimi 10 anni per la gioia dei piloti che da sempre considerano il circuito di Silverstone uno dei più entusiasmanti tracciati tra quelli presenti nel calendario della Formula 1. E per la gioia dei tifosi inglesi che potranno dunque vedere correre sul tracciato di casa il re di Silverstone, Lewis Hamilton (il più vincente di sempre sulla pista inglese) anche con la Ferrari (la scuderia a cui si unirà a partire dal Mondiale 2025). Prosegue dunque il lungo sodalizio tra il Circus F1 e la Gran Bretagna che oggi ospita le sedi di sette delle dieci squadre che gareggiano nel campionato del mondo, molte delle quali situate a pochi chilometri dal circuito.

