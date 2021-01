La Formula 1 potrebbe fare tappa a Imola e Portimao anche nel Mondiale 2021. Con numerosi GP in calendario a rischio a causa della nuova ondata di Covid-19, molto probabilmente il Circus sarà costretto a ricorrere ai circuiti "di riserva" per far sì che vengano confermati 23 Gran Premi in stagione (come ha annunciato il nuovo Ceo della Formula 1 Stefano Domenicali).

L'Australia che secondo il calendario ufficiale dovrebbe aprire la stagione nel week del 21 marzo ha già chiesto il rinvio del GP di Melbourne a fine stagione (e a breve dovrebbe essere ufficializzata la posticipazione dell'evento). Stesse perplessità sono sorte per il GP della Cina originariamente programmato l'11 aprile con il crescente incedere dell'emergenza sanitaria nel Paese asiatico al vaglio di Liberty Media che pensa ad una possibile cancellazione della gara di Shangai. Ma non solo. In calendario infatti, ci sono altre tappe in Paesi tuttora seriamente a rischio Covid-19, come Giappone, Singapore, Stati Uniti, Brasile e Messico.

Poche certezze dunque sul fatto che il calendario del Mondiale 2021 si svolga così come da programma. Pertanto le chance di Imola e Portimao, prime scelte tra le alternative, di ospitare il Circus anche in questa stagione sono altissime e addirittura fonti vicine a Liberty Media fanno sapere che i vertici della Formula 1 stanno vagliando già anche le eventuali date in cui inserire il GP di Imola e quello di Portimao: il GP dell'Emilia Romagna diverrebbe il secondo appuntamento stagionale e dovrebbe andare in scena all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola nel week end del 18 aprile, dopo il GP del Bahrain del 28 marzo che con la sempre più certa posticipazione/cancellazione del GP d'Australia diverrebbe la gara d'apertura della nuova stagione. Mentre il GP del Portogallo a Portimao per una questione logistica potrebbe essere programmato per il fine settimana del 2 maggio, cioè sette giorni prima del GP di Spagna del 9 maggio.

Sembra dunque che, se si vuole confermare un calendario con 23 tappe, facilmente Imola e Portimao troveranno spazio nuovamente, come già accaduto nel Mondiale 2020 falcidiato dal coronavirus. Ma non solo. L'attuale situazione di crescente emergenza sanitaria che attanaglia diversi Paesi che dovrebbero ospitare Gran Premi di Formula 1 in questo 2021 lascia aperte le speranze anche per altri circuiti di "riserva" in cui il Circus ha fatto tappa la scorsa stagione come quello del Nurburgring, del Mugello e dell'Istanbul Park.