Formula 1
video suggerito
video suggerito

La FIA rompe il silenzio sul trucco del motore Mercedes alla vigilia dei test F1: “Ci sono riusciti”

Prima dei test della Formula 1 2026 in Bahrain la FIA ammette la zona grigia sul rapporto di compressione: “alcuni team” lo aumentano a motore caldo. Con Mercedes sotto i riflettori e Ferrari-Honda-Audi-Red Bull in pressing, la Federazione vuole chiudere tutto prima dell’avvio del Mondiale per evitare “tribunali” e polemiche.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Michele Mazzeo
0 CONDIVISIONI
Immagine

Alla vigilia dei test F1 2026 in Bahrain, la FIA ammette pubblicamente la zona grigia sul rapporto di compressione: "alcuni" lo aumentano a motore caldo. Di fatto la certificazione di quello ormai già noto come trucco del motore Mercedes denunciato dal fronte Ferrari-Audi-Honda, al quale si è adesso unita anche Red Bull.

Lo shakedown a porte chiuse di Barcellona è stato un primo banco di prova non solo per le scuderie, ma anche per la FIA, chiamata a verificare sul campo la tenuta dei nuovi regolamenti in vigore per il mondiale di Formula 1 2026. Nikolas Tombazis, direttore per le monoposto della Federazione, e il direttore tecnico Jan Monchaux hanno promosso l'esordio delle nuove vetture ma hanno anche parlato pubblicamente della conformità delle power unit.

Immagine

E qui la FIA ha rotto il silenzio sul nodo che sta incendiando il paddock alla vigilia dei test ufficiali: il presunto trucco del motore Mercedes legato al rapporto di compressione (il parametro che, semplificando, misura "quanto" l'aria e il carburante vengono compressi prima della combustione: più è alto, più si può guadagnare efficienza e potenza). Il regolamento 2026 fissa un tetto a 16:1, ma il sospetto dei rivali è che a motore caldo quel valore possa salire.

Leggi anche
C'è il primo verdetto della F1 sul trucco del motore Mercedes: com'è andata la riunione FIA

Tombazis lo ha ammesso apertamente: "Dato che questi ingegneri sono molto intelligenti e spingono sempre per un vantaggio, alcuni hanno trovato modi per aumentare il rapporto di compressione potenzialmente quando il motore è caldo, e questa è la discussione che stiamo avendo ora". E ha aggiunto il punto chiave: "La nostra intenzione è risolvere questi problemi per l'inizio della stagione". In sintesi: niente zone grigie al via del Mondiale F1 2026.

Il voltafaccia Red Bull, la richiesta formale nel PUAC e i prossimi passaggi

La vicenda non è più soltanto tecnica: è diventata politica. Dopo le pressioni iniziali di Audi, Ferrari e Honda (arrivate fino all'invio di una lettera formale alla FIA per chiedere un chiarimento immediato) il passaggio che ha cambiato i rapporti di forza è stato il recente voltafaccia Red Bull. Milton Keynes, rimasta defilata nelle prime fasi, si è allineata al fronte che spinge per introdurre un metodo di verifica più severo, firmando di fatto la protesta.

Il cambio di fronte è emerso nell'ultimo tavolo chiave, il PUAC (Power Unit Advisory Committee): con Red Bull schierata insieme ad Audi, Ferrari e Honda si è raggiunta la quota necessaria per procedere con una richiesta formale che punta a introdurre controlli "a caldo" sul rapporto di compressione (misurazioni statiche, ma con componenti portati in temperatura, per replicare condizioni reali). In altre parole: se il limite è 16:1, deve esserlo sempre, non solo "a freddo".

Immagine

Ora la partita passa dal confronto tecnico a quello istituzionale: la proposta approderà sul tavolo della F1 Commission in Bahrain, e in caso di conferma degli equilibri attuali può viaggiare rapidamente verso l'approvazione finale che spetta al Consiglio Mondiale della FIA. Sullo sfondo c'è anche una scadenza che stringe il nodo: l'omologazione definitiva dei motori fissata per il 1° marzo. Se le regole di controllo cambiano a ridosso di quel termine, il rischio è una nuova frattura: chi si sente penalizzato potrebbe alzare il livello dello scontro.

È esattamente ciò che la FIA vuole evitare. Tombazis lo ha detto con un obiettivo chiarissimo: "Vogliamo che le persone competano in pista e non in tribunale o nella stanza dei commissari. Vogliamo che sia un campionato di abilità ingegneristica e di guida, non di chi è il più scaltro interprete delle regole". Ma con i test alle porte e il fronte anti-Mercedes diventato maggioranza, il tempo dei rinvii è finito: o si chiude subito la zona grigia, o il 2026 rischia di partire già avvelenato.

Immagine
Immagine
Formula 1
News Calendario Classifica
Formula 1
Motori
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Olimpiadi
2026
L'Italia perde con gli USA, finale per il bronzo nel curling. Combinata deludente: quinto posto
Il padre di Lindsay Vonn parla dopo l'infortunio: "Ha 41 anni e questa è la fine della sua carriera"
Le scuse di Vinatzer a Franzoni dopo lo slalom disastroso: "Sono in lutto, alla fine non ho retto"
Ilia Malinin sconvolge le Olimpiadi con il salto mortale all’indietro che era vietato da 50 anni
Scoppia il caso delle medaglie rotte alle Olimpiadi Invernali: perché cadono appena indossate
Perché l'Italia non è in testa al medagliere delle Olimpiadi anche se ha vinto più medaglie di tutti
Il medagliere dell'Italia alle Olimpiadi invernali 2026: gli italiani sul podio a Milano Cortina
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Formula 1
api url views