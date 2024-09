La FIA allarma Red Bull e Ferrari sulle ali flessibili: McLaren legale ma può cambiare il regolamento

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

Alla vigilia del GP di Singapore della Formula 1 2024 a tenere banco nel paddock è la questione relativa alle "ali flessibili" della McLaren che hanno permesso alla MCL38 di Norris e Piastri di scavalcare Ferrari e Red Bull diventando la monoposto più prestazionale tra quelle attualmente in griglia.

Inevitabile dunque che le due scuderie in lotta con il team di Woking per i titoli iridati, soprattutto dopo quanto visto a Baku dove a flettere sulle vetture color "papaya" non era più solo l'ala anteriore ma anche quella posteriore che deformandosi alle alte velocità sembra creare un "mini-DRS", abbiano chiesto ulteriori chiarimenti in merito alla FIA (che già si era espressa sulla regolarità di quelle anteriori) per capire anche come comportarsi negli ultimi 7 GP della stagione che tra Sprint Race (3) e Gare (7) metteranno in palio quei punti che decreteranno il nuovo campione del mondo sia per quel che concerne i piloti che i costruttori (classifica quest'ultima nella quale, proprio dopo Baku, il team inglese ha appena superato in vetta quello austriaco).

Questa volta, la Federazione Internazionale, che sta monitorando da tempo la questione tanto che con l'ultima direttiva tecnica ha introdotto dei test dinamici per verificare se e in che modo le ali delle vetture si muovessero in pista (senza però prevedere delle sanzioni qualora ciò sia accertato), non ha atteso molto per dare una risposta riguardo alle novità sul tema emerse nel corso dell'ultimo GP dell'Azerbaijan.

E così, prima dell'inizio del weekend del GP di Singapore, è arrivata una nota ufficiale che sembra spazzare via i dubbi sulla regolarità delle soluzioni trovate dalla McLaren che di fatto sarebbe stata brava sfruttare a suo favore le aree grigie del regolamento tecnico attualmente vigente in Formula 1 senza cadere nell'illegalità: "La FIA sta osservando attentamente la flessibilità della carrozzeria di ogni monoposto e si riserva il diritto di chiedere ai team delle modifiche da apportare in ogni momento della stagione. Tuttavia se la scuderia supera con successo i test di deflessione e rispetta sia le regole che le direttive tecniche, sarà considerata pienamente conforme" ha infatti ribadito la Federazione alla vigilia del GP di Singapore ricordando di fatto che la McLaren ha superato i test statici previsti dal regolamento per quel che riguarda le ali.

La FIA però si riserva l'opportunità di cambiare i regolamenti riguardo la flessibilità delle ali anche a Mondiale di Formula 1 in corso e ciò inevitabilmente mette in allarme Ferrari e Red Bull che stanno "copiando" la McLaren preparando in fabbrica delle ali anteriori che, superando i test statici, sfruttino l'elasticità dei materiali per flettere alle alte velocità (la scuderia di Maranello le potrebbe già far debuttare sulle SF-24 a Singapore): "La FIA sta esaminando i dati e le prove emerse dal Gp di Baku e sta valutando le eventuali misure di mitigazione da approvare in futuro, come ci confà al procedimento standard di revisione della legalità tecnica e la Federazione si riserva l'autorità di creare modifiche regolamentari durante la stagione se necessario" chiosa difatti la nota diramata dalla Federazione Internazionale in quello che appare come un avvertimento nei confronti di Red Bull e Ferrari che potrebbero dunque trovarsi un regolamento modificato nel momento in cui porteranno in pista delle soluzioni similari a quelle utilizzate finora dalla McLaren.