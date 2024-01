La Ferrari Testarossa abbandonata in strada per 17 anni torna in vita: il risultato è incredibile Una Ferrari Testarossa ridotta a rottame dopo esser lasciata a marcire per strada per 17 anni è stata restaurata e riportata a nuova vita: il risultato del lungo lavoro di restauro è incredibile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

La Ferrari Testarossa lasciata a marcire in strada per 17 anni in Porto Rico che era divenuta famosa nel 2020 grazie ad un video pubblicato su Youtube è tornata nuovamente a far parlare di sé. Questa volta però, nessun colpo al cuore per gli appassionati di leggendarie supercar, che anzi possono gioire nel rivedere questo gioiellino della casa di Maranello restaurato e rimesso a nuovo.

Già, perché dopo anni il primo proprietario che la abbandonò in strada nel 2003 senza più prendersene cura facendo sì che diventasse un rottame in condizioni pietose, dopo la pubblicazione di quel video, si è convinto a vendere la vettura a cui quindi è stata data una nuova vita.

Il lavoro di restauro è stato molto lungo (e non ancora del tutto completato) ma già adesso il risultato ha dell'incredibile. Diciassette anni passati sotto il sole cocente e in balia degli eventi atmosferici avevano infatti gravemente danneggiato la carrozzeria della Ferrari Testarossa con il tradizionale colore "Rosso Corsa" della casa del Cavallino Rampante che era ormai divenuto rosa. Ma non solo. Tantissimi i graffi sul cofano anteriore e sulle fiancate laterali dell'auto, per non parlare della ruggine che era presente sulle due portiere e dei fari rotti.

E, nonostante i fogli di cartone messi all'interno nel tentativo di proteggerli, anche gli interni apparivano gravemente danneggiati dai 17 anni passati in stato di abbandono: il cruscotto e i pannelli delle portiere erano in uno stato pietoso così come il rivestimento del tetto e i sedili che hanno dovuto fare i conti con l'umidità penetrata nell'abitacolo.

Ci sono voluti quasi tre anni per effettuare quasi tutti i lavori di restauro per riportare in vita la Ferrari Testarossa: lungo il lavoro sulla carrozzeria che adesso appare in perfette condizioni e ritornata al colore originale "Rosso Corsa", non di poco conto nemmeno il lavoro fatto sugli interni riportati allo stato originale con alcune delle componenti che non erano riparabili ordinate e installate.

Un lavoro di restauro che ha ovviamente interessato anche il motore V12 da 4,9 litri che eroga una potenza di 390 cv (la parte comunque conservatasi meglio nei 17 anni passati in stato di abbandono): oltre a ripulirlo completamente si sono dovute sostituire difatti la cinghia di distribuzione, la pompa dell'acqua e tutte le altre parti soggette ad usura come le candele e le varie guarnizioni. Ed, ovviamente, è stato necessario montare un nuovo impianto frenante e degli pneumatici nuovi e restaurare parti che si sono deteriorate nel tempo come le trombe del clackson e gli scarichi.

Il restauro della Ferrari Testarossa abbandonata per 17 anni, che ha richiesto diversi anni e non è ancora ultimato, è stato annunciato dal nuovo proprietario che di recente ha pubblicato su Youtube un video time-lapse che immortala la trasformazione della supercar lasciata a marcire per quasi un ventennio che sta per tornare a nuova vita.