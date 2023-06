La Ferrari oggi corre la 24 Ore di Le Mans: orari e dove vedere la gara in diretta TV e streaming Oggi alle 16:00 prenderà il via la 24 Ore di Le Mans, gara regina del Mondiale WEC 2023 che vedrà il debutto della Ferrari nella classe Hypercar con le due 499P che sullo storico Circuito de La Sarthe scatteranno dalla pole e dalla seconda posizione della griglia di partenza. Qui tutte le informazioni su dove vederla in diretta TV e in live streaming su Eurosport.

A cura di Michele Mazzeo

Oggi alle ore 16 la partenza della 24 Ore di Le Mans, quarto appuntamento del Mondiale Endurance 2023. La gara di durata più prestigiosa al mondo che festeggi il centenario in questa edizione si disputa sul Circuito de La Sarthe nella classe regina, l'Hypercar, vede il ritorno della Ferrari a distanza di oltre 50 anni dall'ultima apparizione con le due vetture di Maranello che scattano dalla prima e dalla seconda posizione in griglia. La corsa di oggi sarà trasmessa in diretta TV e live streaming su Eurosport, ES Player e Fiawec.tv.

La squadra di Maranello schiera al via due 499P (la numero #50 alla guida della quale si alterneranno Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen che partirà dalla pole position della griglia di partenza e la numero #51 il cui equipaggio è composta dai piloti Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi che scatterà invece dalla seconda casella) e lotterà per contendere il successo alle favoritissime Toyota del team Gazoo Racing (sulla numero #7 Mike Conway, Kamui Kobayashi e Jose Maria Lopez, sulla numero #8 Sebastien Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirawaka) che partiranno invece dalla terza e dalla quinta posizione.

Gli alfieri del Cavallino per ambire al podio se la dovranno vedere però anche con l'agguerrita concorrenza formata dalle solite Peugeot e Glickenhaus, ma anche da Porsche, Cadillac e Vanwall (che tra i piloti non schiera più il campione del mondo F1 Jacques Villeneuve sostituito con Vautier proprio alla vigilia di questa 24 Ore di Le Mans). Oltre alle Hypercar in pista ci saranno anche le vetture delle classi LMP2 e GTE AM.

La griglia di partenza della classe Hypercar della 24 Ore di Le Mans del WEC 2023

Ferrari AF Corse #50 (Fuoco/Molina/Nielsen) Ferrari AF Corse #51 (Pier Guidi/Calado/Giovinazzi) Toyota Gazoo Racing #8 (Buemi/Hartley/Hirakawa) Porsche Penske Motorsport #75 (Nasr/Jaminet/Tandy) Toyota Gazoo Racing #7 (Conway/Kobayashi/Lopez) Cadillac Racing #2 (Bamber/Lynn/Westbrook) Porsche Penske Motorsport #5 (Makowiecki/Christensen/Cameron) Cadillac Racing #3 (Bourdais/Van der Zande/Dixon) Porsche Penske Motorsport #6 (Estre/Lotterer/Vanthoor) Peugeot Totalenergies #93 (Di Resta/Jensen/Vergne) Peugeot Totalenergies #94 (Duval/Menezes/Muller) Action Express Racing #311 (Derani/Sims/Aitken) Glickenhaus Racing #708 (Dumas/Briscoe/Pla) Hertz Team Jota #38 (Da Costa/Stevens/Ye) Vanwall Racing Team #4 (Dillmann/Guerreri/Vautier) Glickenhaus Racing #709 (Mailleux/Berthon/Gutierrez)

Gli orari TV della 24 Ore di Le Mans del WEC, a che ora inizia la gara di oggi

La gara della 24 Ore di Le Mans del WEC 2023 inizia oggi alle ore 16 (ora italiana). Questo l'orario in cui i piloti delle tre classi in gara (Hypercar, LMP2 e GTE AM) scatteranno dalla griglia di partenza del Circuito della Sarthe per affrontare la gara più prestigiosa del Mondiale Endurance 2023. Per quanto riguarda gli orari TV la corsa sarà trasmessa sia su Eurosport integralmente fin dalla partenza.

24 Ore di Le Mans oggi in diretta TV su Eurosport, dove vedere la corsa

La gara della 24 Ore di Le Mans in programma oggi sarà trasmessa in diretta TV da Eurosport sui canali Eurosport 1 (canale 210 del decoder Sky) ed Eurosport 2 (canale 211) con la telecronaca di Nicola Villani. La 24 Ore di Le Mans di oggi si può vedere anche in live streaming su SkyGo, su NOW (previa apposita sottoscrizione del "pass sport"), su DAZN (che trasmette Eurosport 1 ed Eurosport 2), su Eurosport Player, Discovery+ e Fiawec.tv.