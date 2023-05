La Ferrari è un flop anche a Monte Carlo, spunta un preoccupante sospetto: “I dati sono sbagliati” La Ferrari ha deluso le aspettative anche nel GP di Monaco della Formula 1 2023 nonostante gli uomini del Cavallino avevano espresso grande ottimismo per l’adattamento della SF-23 sul circuito di Monte Carlo: questo ha fatto sorgere dei preoccupanti dubbi sui dati raccolti in fabbrica e dal simulatore a Maranello. Anche Carlo Vanzini tra coloro che hanno espresso gli allarmanti sospetti.

A cura di Michele Mazzeo

Il weekend del GP di Monaco della Formula 1 2023 ha lasciato con l'amaro in bocca i tifosi della Ferrari che, dopo il deludentissimo avvio di Mondiale, si aspettavano che le rosse, almeno su un circuito anomalo come quello di Monte Carlo, potessero essere competitive per la vittoria. E invece dopo la bandiera a scacchi ci si è trovati a fare i conti con uno dei peggiori risultati stagionali con il padrone di casa Charles Leclerc che, anche in virtù della penalità rimediata dopo le qualifiche a causa di un errore del muretto (per il quale il team principal Frederic Vasseur si è anche scusato pubblicamente), ha chiuso al 6° posto mentre il compagno di squadra Carlos Sainz (protagonista anche di un furioso sfogo in radio) a causa di un suo sbaglio ha tagliato il traguardo in 8ª posizione.

Ad acuire la delusione dei supporter del Cavallino Rampante ci sono state le grandi aspettative alimentate dagli stessi uomini Ferrari che alla vigilia del weekend di gara sul circuito cittadino di Monte Carlo raccontavano di una SF-23 in grado di conquistare la pole position e la vittoria sulle strade del Principato. Questo strano ottimismo sbandierato prima di scendere in pista, messo a confronto con quanto si è poi visto nel corso del fine settimana del GP di Monaco, ha fatto sorgere un preoccupante sospetto tra tifosi ed addetti ai lavori riguardo alla correlazione dei dati offerti dal simulatore e dalla fabbrica di Maranello e le effettive prestazioni in pista della monoposto.

Tra coloro che hanno esposto tali dubbi dopo la conclusione della gara di Monte Carlo c'è anche il telecronista di Sky per la Formula 1, Carlo Vanzini, che ha sollevato per primo tali sospetti riguardo la Ferrari: "Inizio a pensare che se loro arrivano a dire possiamo vincere (e lo dice sia Leclerc, ma anche Sainz che ha chiuso quinto) inizio a credere che magari i numeri che hanno dalla fabbrica e dal simulatore sono sbagliati" ha difatti detto il giornalista dell'emittente satellitare facendo riferimento alle dichiarazioni ottimistiche rilasciate prima e dopo le prime sessioni di prove libere dagli uomini del Cavallino, piloti compresi. Un sospetto dunque che, qualora trovasse riscontri nella realtà, renderebbe la situazione della Ferrari ancora più grave rispetto a quella, già complicata, che sembra stia affrontando attualmente.

Lo stesso Vanzini ha anche proposto una possibile soluzione a questo problema: "Ho sempre un po' la sensazione che si concentrino troppo sul guardare i dati e non la pista. Magari si può risolvere ingaggiando il famoso ‘pistaiolo' di cui parlava Arrivabene in Giappone nel 2018" ha difatti chiosato il telecronista della Formula 1 secondo il quale il problema della Ferrari è quello di avere troppi tecnici e pochi uomini davvero esperti di corse automobilistiche.