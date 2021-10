La Ferrari annuncia imminenti novità in F1 e crea mistero: “Come possiamo dirglielo?” Attraverso un tweet pubblicato sul proprio profilo ufficiale la Ferrari annuncia delle novità in vista di uno dei prossimi gran premi del Mondiale di Formula 1 2021. Il Cavallino però non svela ancora di cosa si tratta (nuova livrea per le SF21 di Leclerc e Sainz?) destando la curiosità dei tanti tifosi.

A cura di Michele Mazzeo

Un tweet sibillino fatto dall'account ufficiale della scuderia Ferrari ha scatenato l'entusiasmo dei tifosi del Cavallino. La Rossa infatti annuncia una sorpresa imminente senza rivelare di cosa si tratta. "Come possiamo dirglielo?" recita infatti il tweet della squadra di Maranello che poi aggiunge "Resta sintonizzato" creando curiosità tra i suoi follower.

La foto, una monoposto coperta dal telo rosso su cui campeggia l'inconfondibile stemma della Ferrari, aumenta l'alone di mistero rispetto alle novità che Maranello sta per annunciare. La stessa foto ci fornisce però dei particolari che ci portano ad escludere che si tratti della nuova vettura a "effetto suolo" con cui Charles Leclerc e Carlos Sainz prenderanno parte al prossimo campionato Mondiale di Formula 1 2022 di cui è stato da poco annunciato il calendario. La sagoma che si intravede sotto il telo rosso sembra infatti essere quella della SF21, la macchina con cui i due alfieri del Cavallino stanno disputando la stagione in corso che li vede in lotta con la McLaren per il terzo posto nella classifica costruttori quando mancano sei gare al termine.

E allora qual è la novità che la Ferrari sta per annunciare? L'ipotesi più plausibile è che a Maranello abbiano messo su una livrea speciale da sfoggiare in uno dei sei Gran Premi che mancano da qui alla fine della stagione (Austin, Brasile, Messico, Qatar, Arabia Saudita e Abu Dhabi) per celebrare una ricorrenza particolare come fatto lo scorso anno al Mugello in occasione della millesima gara in Formula 1 della scuderia fondata da Enzo Ferrari. Ma di certezze fin quando non verrà tolto il velo ce ne sono ben poco. Non resta dunque che attendere e stare sintonizzati, come suggerisce la scuderia.