La Ducati si rifà il look per la MotoGP 2022: nuova livrea per le moto di Bagnaia e Miller La Ducati ha presentato le nuove moto con cui Bagnaia e Miller prenderanno parte alla MotoGP 2022. La novità principale riguarda l’inedito colore utilizzato per la livrea.

A cura di Michele Mazzeo

La Ducati ha svelato la livrea delle moto con cui Pecco Bagnaia e Jack Miller prenderanno parte al Mondiale della MotoGP 2022. I due piloti hanno già avuto modo di provarle in pista durante i primi test preseason andati in scena a Sepang il 5 e il 6 febbraio scorso ma, in quell'occasione, si è utilizzata una livrea nera proprio per non anticipare ai tifosi il "vestito ufficiale" delle nuove creature sfornate dalla fabbrica di Borgo Panigale per il campionato della classe regina del Motomondiale 2022.

Oggi però, prima della seconda e ultima sessione di test (che andrà in scena a Mandalika in Indonesia dall'11 al 13 febbraio), in una presentazione online la Ducati ha finalmente reso pubblica la nuova Desmosedici 2022. La novità più evidente riguarda la livrea e il suo colore: per la prima volta anche le MotoGP della squadra ufficiale del costruttore emiliano sfoggeranno l'originale "Rosso Ducati" simile a quello delle moto prodotte in serie a Borgo Panigale.

A tal proposito il Ceo di Ducati Motor Holding, Claudio Domenicali ha spiegato: "Per la prima volta nella nostra storia della MotoGP, le moto Desmosedici GP del team ufficiale avranno una nuova livrea rossa Ducati, dello stesso colore delle moto che vendiamo ai nostri appassionati clienti. È un segno e una testimonianza del legame sempre più stretto tra le moto che sviluppiamo per le corse e quelle che ogni Ducatista può acquistare".

Un nuovo colore che sembra piacere molto anche ai piloti che dovranno portare le moto in pista: "La Desmosedici GP in questo nuovo colore è ancora più bella e non vedo l'ora di tornare a correre con essa" ha detto infatti Pecco Bagnaia che ha anche rivelato senza giri di parole di puntare al titolo piloti della MotoGP 2022.

Ma oltre all'aspetto estetico la Desmosedici 2022 è pronta a stupire anche per quel che riguarda la parte elettronica, come rivelato durante la presentazione dal Direttore Sistemi Elettronici della Ducati Corse Gabriele Conti: "Siamo riusciti a raggiungere un livello prestazionale per i sistemi elettronici pari a quello del periodo di elettronica libera" le sue parole a riguardo. Adesso come sempre accade in questi casi bisognerà solo attendere il responso della pista, ma stando a quanto visto nei primi due giorni di test a Sepang la strada intrapresa a Borgo Panigale per mettere Bagnaia e Miller nelle condizioni di giocarsi il titolo Mondiale piloti sembra quella giusta.