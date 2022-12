La differenza tra Leclerc e Verstappen spiegata con un solo sorpasso: “Ci vogliono le palle” Max Verstappen è campione del mondo in carica ed è anche, secondo molti, il più forte pilota in assoluto. Secondo l’ex pilota francese René Arnoux l’olandese è leggermente più forte di Leclerc e ha spiegato perché è superiore.

La nuova generazione di piloti è assai talentuosa. Norris è quello messo peggio, considerate le sue abilità e la vettura che ha a disposizione. Russell ha mostrato la sua classe ma non ha una Mercedes stellare. Il dualismo attuale è quello tra Charles Leclerc e Max Verstappen, che ha vinto già due titoli Mondiali ed è destinato a cogliere record su record. In quest'ultima stagione è stato senz'altro agevolato da una Red Bull stellare, che gli ha permesso di vincere 15 Gp su 22. Ma al di là dei meriti di una vettura fenomenale, creata dal solito Adrian Newey, Max ha una marcia in più e lo ha dimostrato anche nel testa a testa con Hamilton del 2021. René Arnoux, uno dei grandi del passato, ha parlato del segreto dell'olandese e ha spiegato perché secondo lui Max è più forte di Leclerc.

Il francese è stato un leone, uno di quei piloti che esaltava i tifosi. Ha corso per la Ferrari, è stato molto amato dai tifosi della Rossa, ed è stato anche commentatore Rai in una stagione intensissima, quella che finì con l'incidente tra Schumacher e Villeneuve. Intervistato da ‘La Gazzetta dello Sport', René Arnoux, che è sempre stato chiamato con nome e cognome tutto assieme, ha toccato diversi argomenti e tra quelli ha parlato pure di Verstappen e Leclerc.

Elogi per entrambi, ma Max è più forte, non solo perché a verbale mette già due titoli Mondiali. Il francese ha spiegato che secondo lui Verstappen e Leclerc non sono così distanti. Ma c'è un elemento che fa la differenza. Un qualcosa che sposta e anche fortemente la bilancia dalla parte dell'olandese: "Max diverse volte ha massacrato la gara. Lui e Leclerc sono molto vicini, però Max ha una cosa in più".

Arnoux evoca un momento esatto, un momento in cui secondo lui si nota la superiorità assoluta di Max. Si è in Giappone, nell'ultimo Gp di Suzuka. Si corre sotto la pioggia.

Verstappen ha già il titolo in tasca ma vuole vincere e senza paura sotto la pioggia si impone in gara e soprattutto nella prima curva su Leclerc: "Quello che ha fatto alla prima curva di Suzuka è incredibile. L’inchiodata sotto la pioggia dall’esterno. Quando serve, lui è capace di frenare dopo gli altri. Per l’inchiodata che fa lì e perché costringe gli altri a tirare su il piede Verstappen è più forte di Leclerc. Ci vogliono le palle per fare questo".