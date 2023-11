La classifica piloti MotoGP dopo la Sprint Race in Malesia: vince Alex Marquez, Martin 2°, Bagnaia 3° Alex Marquez vince la Sprint Race del Gp di Motogp in Malesia nel terzultimo appuntamento della stagione davanti a Jorge Martin e Pecco Bagnaia. La classifica piloti aggiornata in attesa della gara di domenica a Sepang.

A cura di Fabrizio Rinelli

Alex Marquez vince la Sprint Race del Gp di Motogp in Malesia nel terzultimo appuntamento della stagione davanti a Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Sul circuito di Sepang il pilota della Ducati e campione del mondo in carica era partito in prima posizione dopo la conquista della pole position in qualifica ma non riesce a tenere la testa della gara. A pochi giri dalla fine infatti cambia tutto e Alex Marquez supera Bagnaia e sale in testa, Pecco subisce il colpo e viene sorpassato anche da Martin cambiando tutto a Sepang!

Bagnaia a un certo punto è passato dal primo posto al terzo posto in un solo giro. Alla fine alle spalle di Alex Marquez si sono piazzati Martin secondo e Bagnaia terzo. Bastianini chiude invece al 4° posto. Un successo che cambia un po' la classifica piloti attuale in attesa della gara di domani. Al momento Bagnaia resta in testa con 396 punti seguito da Martin con 385 e Bezzecchi a 313. Lo spagnolo accorcia di due punti su Pecco, che resta leader del Mondiale con 11 punti di vantaggio sul pilota Pramac. Bezzecchi stabile in terza posizione a -83 da Bagnaia.

Bagnaia nei primi giri ha spinto forte proprio per cercare di allungare ma l'anteriore o il posteriore sembra aver ceduto nel finale della Sprint e si è visto chiaramente in pista. "Abbiamo fatto il massimo che però non è stato sufficiente per vincere e questa gara ci aiuterà a capire qualcosa per la gara di domani – ha spiegato Pecco subito dopo la gara – anche se il feeling oggi non era dei migliori". Un risultato che rimanda dunque tutto alla gara di domenica a Sepang che dirà di più soprattutto sulla classifica piloti generali al penultimo appuntamento del Mondiale.

Davide Tardozzi al termine della gara ha parlato della questione relativa al calo di Bagnaia nel finale della Sprint: "Pecco ha detto che ne parliamo dopo. Ormai tra lui e Martin il campionato si gioca punto su punto – ha spiegato prima di sottolineare come Bastianini abbia messo il freno per non superare ulteriormente Bagnaia – L'impressione che ho avuto io è che Enea potesse tentare di superare Pecco ma il rispetto che ha avuto verso di lui è da uomo-squadra".

Questa la classifica piloti attuale del Mondiale di MotoGP:

Bagnaia F.Ducati factory 396 Martin J.Prima Pramac Ducati 385 Bezzecchi M.Mooney VR46 Ducati 313 Binder B.Red Bull KTM Factory 254 Espargaro A.Aprilia factory 198 Zarco J.Prima Pramac Ducati 196 Vinales M.Aprilia factory 170 Marini L.Mooney VR46 Ducati 165 Miller J.Red Bull KTM Factory 148 Quartararo F.Yamaha factory 145 Marquez A.Gresini Racing Ducati 129 Di Giannantonio F.Gresini Racing Ducati 93 Morbidelli F.Yamaha factory 84 M. Marquez Repsol Honda Team 81 M. OliveiraCrypto DATA RNF MotoGP Team 76 A. Fernandez GAS Factory Racing Tech 67 A. Rins LCR Honda CASTROL 54 T. Nakagami LCR Honda IDEMITSU 52 E. Bastianini Ducati Lenovo Team 51 R. Fernandez Crypto DATA RNF MotoGP Team 40 D. Pedrosa Red Bull KTM Factory Racing 32 J. Mir Repsol Honda Team 24 P. Espargaro GAS Factory Racing Tech 12 L. Savadori Aprilia Racing 9 J. Folger GAS Factory Racing Tech 9 S. BradlLCR Honda CASTROL 8 M. PirroDucati Lenovo Team 5 D. PetrucciDucati Lenovo Team 5 C. CrutchlowYamalube RS4GP Racing Team 3 I. Lecuona LCR Honda CASTROL 0 A. BautistaAruba.it Racing 0