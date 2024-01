La classifica delle 50 auto più vendute in Italia nel 2023: i dati ufficiali sulle immatricolazioni Pubblicati i dati ufficiali riguardo alle nuove immatricolazioni di automobili in Italia e la classifica delle 50 vetture più vendute nel 2023: la Panda rimane la più amata dagli italiani ma non mancano le sorprese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Il mercato dell'automobile in Italia nel 2023 ha evidenziato un forte aumento rispetto al 2022 ma non si è ancora tornati ai livelli pre-pandemia. Le nuove immatricolazioni negli ultimi 12 mesi sono state infatti 1.566.448 (+19% rispetto all'anno prima). Il maggior numero di autovetture acquistate non sembra però aver modificato i gusti degli automobilisti italiani come evidenzia la classifica delle 50 auto più vendute in Italia nel 2023. Scorrendo la graduatoria pubblicata del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti infatti in testa c'è ancora la Fiat Panda davanti alla Dacia Sandero e la Lancia Ypsilon che dunque si conferma sul podio in termini di gradimento degli automobilisti del nostro Paese.

1. Fiat Panda

Classifica che elegge ancora una volta la Panda come regina delle vendite in Italia. La city car di casa Fiat si conferma dunque è di gran lunga la più amata dagli automobilisti dello Stivale con ben 102.625 immatricolazioni in tutto il 2023. Prosegue dunque il dominio della Panda in questa speciale classifica nella quale è in testa ininterrottamente dal 2012. L'utilitaria Fiat anche 2023 conferma dunque la sua netta superiorità nelle preferenze degli italiani con un trend che supera le 8.500 unità/mese e con più del doppio delle immatricolazioni rispetto alla seconda auto più venduta in Italia nello stesso anno.

2. Dacia Sandero

Al secondo posto troviamo la Dacia Sandero che continua la sua scalata tra le preferenze degli automobilisti italiani dopo che lo scorso anno si era fermata a ridosso del podio. Nel cumulato annuo sono infatti 48.398 le immatricolazioni, un risultato con cui il suv compatto della casa rumena controllata dal gruppo Renault ha piazzato un doppio sorpasso nella classifica delle auto più vendute in Italia nel 2023 rispetto a due vetture che hanno un posto speciale nelle preferenze degli automobilisti italiani.

3. Lancia Ypsilon

Al terzo posto in classifica troviamo infatti la Lancia Ypsilon che a distanza di dodici mesi torna sul podio perdendo però una posizione nonostante un aumento delle vendite rispetto al 2022 (nel cumulato annuo sono circa 4.000 le immatricolazioni in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente). Un trend che al mese supera le 3.700 unità vendute e ha fatto registrare un totale di 44.891 immatricolazioni in tutto il 2023.

4. Toyota Yaris Cross

Netto balzo in avanti invece per la Toyota Yaris Cross che guadagna ben cinque posizioni nella classifica delle auto più vendute in Italia rispetto al 2022 arrivando appena fuori dal podio. Con un cumulato di 34.981 unità vendute nel 2023, il crossover della casa giapponese si fa sempre più spazio tra le vetture preferite dagli italiani con oltre 8.000 unità vendute in più rispetto all'anno precedente. Una crescita costante dunque che il prossimo anno potrebbe addirittura portarla sul podio dato il suo trend di vendita nel 2023 che si è assestato vicinissimo alle 3.000 unità/mese.

5. Fiat 500

In calo invece la Fiat 500 che, con 32.981 immatricolazioni da inizio anno (comprendendo anche le e500 e 500 Abarth) e un calo di sole 1.000 unità in meno rispetto allo stesso periodo del 2023, ha perso due posizioni nella classifica delle auto più vendute riuscendo comunque a rimanere nella top-5 dopo che lo scorso anno aveva chiuso la graduatoria in al terzo posto.

La classifica delle 50 automobili più vendute in Italia nel 2023

Fiat Panda: 102.625 esemplari venduti Dacia Sandero: 48.398 Lancia Ypsilon: 44.891 Toyota Yaris Cross: 34.981 Fiat 500: 32.981 Volkswagen T-Roc: 32.969 Renault Captur: 31.128 Citroen C3: 31.059 Ford Puma: 30.804 Dacia Duster: 30.155 Jeep Renegade: 29.326 Fiat 500X: 27.902 Renault Clio: 25.217 Peugeot 208: 24.151 Peugeot 2008: 23.693 Toyota Yaris: 23.098 Opel Corsa: 22.968 Jeep Avenger: 22.266 Jeep Compass: 21.955 Volkswagen T-Cross: 21.891 Nissan Qashqai: 21.641 MG ZS: 20.606 Kia Sportage: 19.907 Peugeot 3008: 19.252 Alfa Romeo Tonale: 18.830 Volkswagen Polo: 18.740 Ford Kuga: 18.013 Volkswagen Tiguan: 16.263 Ford Focus: 16.096 Toyota Aygo X: 15.600 Audi Q3: 15.497 BMW X1: 15.188 Hyundai i10: 14.597 Hyundai Tucson: 14.250 Citroen C3 Aircross: 13.029 Cupra Formentor: 12.842 Mercedes GLA: 12.235 Ford Fiesta: 11.624 Kia Picanto: 11.410 Nissan Juke: 11.354 Audi A3: 11.349 Opel Mokka: 10.873 Suzuki Ignis: 10.751 Fiat Tipo: 10.743 Volkswagen Golf: 10.263 Renault Austral: 9.651 Audi A1: 9.631 MINI Countryman: 9.626 Volkswagen Taigo: 9.422 Suzuki Vitara: 9.402