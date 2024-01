La clamorosa impresa di Nasser Al-Attiyah alla Dakar: arriva 4° ma al traguardo ha solo tre ruote Nasser Al-Attiyah ha chiuso al quarto posto la tappa odierna della Dakar 2024. Una volta tagliato il traguardo però tutti notano qualcosa: la sua auto ha solo tre ruote. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Incredibile quanto accaduto alla Dakar 2024. Il pilota qatariota Nasser Al-Attiyah, nella tappa odierna ha portato il suo Prodrive Hunter al traguardo al quarto posto giungendo al termine della corsa con solo tre ruote montate. Un'immagine che ha lasciato senza parole i meccanici del suo team e degli altri piloti e addetti ai lavori presenti in quel momento. Nessuno si sarebbe mai immaginato che Al-Attiyah, tra i più temuti in gara, potesse spingersi fino a questo punto. Ma in realtà la sua decisione di è rivelata saggia e astuta.

Al momento in testa alla corsa c'è Yazeed Al Rajhi che ha strappato di 29 secondi il comando della classifica generale ma nella terza tappa odierna è stato il brasiliano Lucas Moraes a vincere per nove secondi contro lo svedese Mattias Ekström. Con il tempo di 4 ore, 14 minuti e 51 secondi, Moraes ha superato Ekström e Al Rajhi, percorrendo i 733 chilometri, di cui 438 cronometrati, tra le città saudite di Ad Duwadimi e Al Samiya. In tutto ciò Al-Attiyah è arrivato quarto dopo aver forato una gomma guidando con tre ruote per 30 chilometri.

Il telaio è distrutto e senza gomma chiaramente l'asse che sorregge i pneumatici posteriori è ovviamente danneggiato tanto. "All'inizio andavamo bene ma abbiamo avuto due forature e abbiamo deciso di non spingere da lì, negli ultimi 100 chilometri – ha spiegato il pilota – Negli ultimi 30 abbiamo avuto la terza foratura, ma abbiamo deciso di non fermarci perché non ne avevamo più ruote di scorta. C'è qualche danno sul posteriore sinistro, ma siamo in assistenza e adesso i meccanici non credo avranno problemi a ripararlo".

Al-Attiyah, in un video postato sui social, viene poi inquadrato mentre racconta ai meccanici come sia potuto accadere tutto questo. Il pilota del Qatar ha colpito una roccia e ha rotto la sospensione posteriore sinistra del suo veicolo. Ora il suo team avrà solo due ore per riparare l'auto e per questo motivo dalle immagini che seguono si vede proprio come in tanti siano già al lavoro sulla vettura. Il pilota qatariota non poteva perdere i due minuti previsti per il cambio gomma e non avendo più un pneumatico di scorta ha compiuto un'impresa impossibile.