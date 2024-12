Kimi Antonelli guida in Formula 1 ma senza patente: “Ora prenderò le prime lezioni di scuola guida”

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

Si avvicina il debutto di Andrea Kimi Antonelli come pilota titolare della Mercedes in Formula 1. Nel martedì successivo all'ultima gara del mondiale 2024 infatti il 18enne bolognese raccoglierà l'eredità del sette volte campione del mondo Lewis Hamilton guidando la sua W15 nei test F1 di fine stagione di scena sempre ad Abu Dhabi. Un ultimo weekend in Formula 2 dunque per il talento italiano per poi catapultarsi, con grandissime aspettative, nella categoria regina dell'automobilismo prima ancora di prendere la patente.

Già, perché, per quanto sembri paradossale, può guidare bolidi da 1000 cavalli a oltre 300 km/h sui circuiti più iconici del mondo (oltre che le vecchie Mercedes F1 nei test privati, quest'anno, appena diventato maggiorenne, ha anche guidato la W15 nelle prove libere a Monza e a Città del Messico) ma non può guidare un'utilitaria su strada.

E ancora più paradossale sarà la situazione che andrà in scena quando, dopo aver disputato i test di fine stagione della Formula 1, rientrerà in Italia per prendere lezioni di scuola guida in vista dell'esame per la patente che sosterrà nel gennaio 2025, prima dunque di cominciare ufficialmente la sua prima stagione da pilota ufficiale F1. Una situazione paradossale anche per lui, come ha spiegato nell'intervista rilasciata, proprio durante il weekend del GP di Abu Dhabi, al Corriere della Sera.

"Non sono preoccupato (per l'esame, ndr), ma è strano aver già guidato in F1 e non aver ancora la patente. Fra qualche giorno farò le mie prime lezioni di scuola guida, sarà divertente la pratica. Soprattutto quando mi diranno di andare piano, la parte più difficile…" ha difatti ironicamente risposto prima di mostrare nuovamente una grande maturità chiosando con uno più rassicurante "scherzi a parte, in strada serve prudenza".

Andrea Kimi Antonelli si ritrova a vivere dunque quelle situazioni paradossali in cui vi si ritrovano solo quegli enfant prodige dotati di un talento straordinario che permette loro di bruciare tutte le tappe e nel caso specifico arrivare ad essere un pilota di Formula 1 in un top-team con il sogno nel cassetto di diventare campione del mondo ("difficile ma non impossibile" ha detto riguardo) senza avere ancora la patente di guida. Per non parlare del diploma, dato che per l'esame di maturità dovrà aspettare la prossima estate quando tra un GP di F1 e l'altro sarà chiamato a tornare all'Istituto Salvemini di Casalecchio di Reno per sostenerlo e prendere il diploma in Relazioni Internazionali per il Marketing come promesso a mamma Veronica.