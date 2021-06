Lui si chiama Leandro Lacomte ed è il figlio del calciatore del Monaco Benjamin Lacomte, ma il suo idolo non è il papà bensì il pilota di Formula 1 Charles Leclerc. Una ammirazione che lo ha portato anche a voler cambiare nome: ogni volta che qualcuno lo chiama Leandro infatti lui risponde "Non, je suis Charles Leclerc" ["No, io sono Charles Leclerc"]. E, dopo il GP di Francia e prima di volare in Austria per il GP di Stiria, l'alfiere della Ferrari ha realizzato il sogno del piccolo Leandro incontrandolo e scattando una foto insieme a lui.

A raccontare la storia è stato lo stesso Benjamin Lacomte che pubblicando la foto che ritrae lui, il figlio e Leclerc in una storia sul proprio profilo Instagram per ringraziare il pilota del Cavallino ha scritto: "Mio figlio mi parla di Charles Leclerc giorno e notte, quando lo chiamo Leandro, mi risponde ‘no, io sono Charles Leclerc' e stranamente non l'ho mai visto così timido come in questa foto. Realizzare questi sogni è una cosa, ma realizzare quello del proprio figlio è semplicemente bellissimo. Grazie Charles". E guardando l'espressione del driver monegasco nella foto è evidente come anche lui sia felicissimo di aver realizzato il sogno di quel bambino.

La storia del piccolo Leandro e del suo incontro con l'idolo Charles Leclerc ha fatto immediatamente il giro del web tant'è che l'account ufficiale della Formula 1 ha voluto ripostare la bellissima storia raccontata dal calciatore del Monaco con una didascali molto simpatica: "Dicono di non incontrare mai i tuoi eroi… a meno che non sia Charles Leclerc ovviamente" si legge infatti nel post pubblicato sugli account social della F1.