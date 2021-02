Gli aggiornamenti in tempo reale sull'incidente in bicicletta di Fernando Alonso arrivano dalla Scuderia che lo vedrà ai nastri di partenza della prossima edizione del Mondiale di Formula 1. Le ultime notizie sulle condizioni del pilota sono incoraggianti e scacciano i timori che hanno accompagnato il tam tam della news. "È cosciente e sta bene", fa sapere il team Alpine Renault dello spagnolo in un comunicato ufficiale, confermando che è attualmente ricoverato in ospedale a Berna. Nella giornata di domani verranno effettuati tutti i controlli diagnostici necessari per avere precisione nel quadro clinico e valutare l'entità delle lesioni e delle fratture riportate nell'impatto.

Frattura alla mandibola e danni ai denti

Subito dopo l'incidente, Fernando Alonso è stato soccorso e ha ricevuto le prime cure mediche in un nosocomio della zona. Vi è arrivato malconcio e dolorante. Solo in un secondo momento è stato deciso il trasferimento nell'ospedale di Berna, una struttura meglio attrezzata per garantire screening più approfonditi sulle condizioni del pilota. I primi esami radiografici avrebbero evidenziato una frattura alla mandibola e danni ai denti (nelle prossime ore verrà valutato anche un eventuale intervento per la ricomposizione delle lesioni). Sono esclusi per il momento lesioni agli arti o al tronco.

La dinamica dell'incidente di Alonso

L'ex ferrarista era in sella alla sua bicicletta, stava svolgendo la consueta sessione di allenamento, e percorreva una strada nei pressi di Lugano (in Svizzera, dove abita) quando – per circostanze e dinamica ancora da chiarire – è caduto dal veicolo, urtato da una vettura. Nell'impatto Alonso ha riportato contusioni e alcune fratture ma per sapere se ce la farà o meno a essere regolarmente ai nastri di partenza della stagione iridata servirà attendere ancora 24 ore. È nella mattinata di venerdì che il pilota asturiano sarà sottoposto a ulteriori esami che ne definiranno dopo il trauma subito.

In dubbio per l'inizio del Mondiale di F1

Fernando Alonso è stato per due volte campione del mondo in Formula 1 quando era al volante della Renault (nelle stagioni 2005 e 2006). In carriera è stato alla guida anche di McLaren (2007) e Ferrari (dal 2010 al 2014). Dopo le esperienze alla 24 Ore di Daytona e alla Dakar, a luglio dell'anno scorso la la Renault (poi ribattezzata Alpine F1 Team) ha annunciato il ritorno ufficiale dell'asturiano nel ‘Grande Circo' dei Motori. C'è attesa per le sue condizioni perché sono alte le possibilità di mancare al primo appuntamento della nuova stagione iridata.