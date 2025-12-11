In F1 chi vince paga di più: ma nel 2026 anche Hamilton e Leclerc sborseranno una cifra astronomica

I piloti di Formula 1 hanno bisogno della superlicenza per correre. La superlicenza ha un costo annuale, che non è fisso. I piloti che fanno più punti nel campionato pagano di più, ma anche quelli della Ferrari dovranno mettere mano al portafoglio.

Chi corre in Formula 1 può sfarlo grazie alla cosiddetta superlicenza, che si conquista correndo nelle categorie minori e grazie a una serie di risultati. Per poter correre ogni pilota deve pagare una tassa, che da qualche anno costa tanto soprattutto a chi è volato nella stagione precedente. Lando Norris, campione del mondo 2025, dovrà sborsare una cifra astronomica per correre con il numero 1 nel 2026.

Quattro piloti di F1 pagheranno solo la quota fissa

Secondo PlanetF1.com, i piloti pagano una quota fissa di 11.824 euro più 2.392 euro per ogni punto conquistato nella stagione precedente. Dunque, è facilissimo fare i conti. A questo giro vanno bene i tre che nel 2025 non hanno corso e cioè i rientranti Bottas e Perez e l'esordiente Lindblad, il nuovo talento della famiglia Red Bull. Pagare solo la quota base pure Franco Colapinto, che ha chiuso la stagione con zero punti. Dovranno invece sborsare cifre importanti Oscar Piastri, terzo classificato nel Mondiale Piloti, Max Verstappen, secondo, e Lando Norris, trionfatore per la prima volta.

Fernando Alonso e Kimi Antonelli prima del Gran Premio di Abu Dhabi.

Ma quanto dovrà pagare ogni singolo pilota per partecipare al campionato di Formula 1 del 2026? Calcoli alla mano la classifica è semplice perché rispecchia quel del Mondiale Piloti. Lando Norris e Max Verstappen sborseranno più di un milione di euro. Una bella sommetta, Piastri quasi. E di sicuro avrebbe voluto mettere la differenza. Notevoli pure gli esborsi di Russell, oltre 770 mila euro, e Leclerc oltre mezzo milione. Hamilton e Antonelli verseranno rispettivamente 384 mila e 370 mila euro. In totale quindici piloti superano i centomila euro di esborso, in ogni caso tutti ben spesi. Perché chiunque di loro vuole vivere la Formula 1 da protagonisti.

I primi tre classificati del mondiale piloti, in ordine: Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri.

Quanto deve pagare ogni pilota di Formula 1 per correre nel Mondiale 2026: la classifica

1. Lando Norris (McLaren) 1.023.507

2. Max Verstappen (Red Bull) 1.018.724

3. Oscar Piastri (McLaren) 992.416

4. George Russell (Mercedes) 774.776

5. Charles Leclerc (Ferrari) 590.620

6. Lewis Hamilton (Ferrari) 384.939

7. Kimi Antonelli (Mercedes) 370.589

8. Alexander Albon (Williams) 186.432

9. Carlos Sainz (Williams) 164.907

10. Fernando Alonso (Aston Martin) 145.774

11. Isack Hadjar (Racing Bulls) 133.834

12. Nico Hulkenberg (Sauber) 131.425

13. Ollie Bearman (Haas) 114.683

14. Esteban Ocon (Haas) 102.725

15. Liam Lawson (Racing Bulls) 102.725

16. Lance Stroll (Aston Martin) 88.375

17. Pierre Gasly (Alpine) 64.459

18. Gabriel Bortoleto (Sauber) 57.284

19. Franco Colapinto (Alpine) 11.842

20. Valtteri Bottas (Cadillac) 11.842

21. Sergio Perez (Cadillac) 11.842

22. Arvid Lindblad (Racing Bulls) 11.842