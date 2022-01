Improvviso cambio di programma per la Ferrari a Fiorano: la FIA la costringe a cambiare macchina I quattro giorni di test della Ferrari a Fiorano in vista del Mondiale di Formula 1 2022 si sono aperti con un improvviso cambio di programma dettato da un’incertezza regolamentare sulla monoposto che si può o meno utilizzare.

A cura di Michele Mazzeo

La Ferrari ha aperto la nuova stagione con l'ormai consueto test di quattro giorni sulla pista di casa di Fiorano. Per il Cavallino si tratta di un modo per far sì che tre dei propri piloti riprendano confidenza con una monoposto F1 dopo la pausa invernale e si facciano trovare pronti in vista dei test preseason e del successivo inizio del Mondiale di Formula 1 2022. Il programma si è aperto con in pista il nuovo collaudatore della squadra di Maranello, il russo Robert Shwartzman mentre Charles Leclerc e Carlos Sainz torneranno al volante della rossa rispettivamente mercoledì e giovedì. Ma ancora prima di cominciare il test il Cavallino ha dovuto far fronte al primo imprevisto della nuova stagione.

La Ferrari infatti si è trovata costretta a cambiare la vettura con cui originariamente i piloti avrebbero dovuto girare sul circuito di Fiorano. Anziché utilizzare la SF21 della passata stagione difatti, per permettere al test driver Shwartzman di dare inizio al test, si è dovuta rispolverare una SF71H del 2018. Il motivo di questo improvviso cambio di programma è dettato dall'incertezza regolamentare che vige al momento sulla questione test privati delle scuderie di Formula 1.

La FIA infatti non ha ancora aggiornato il regolamento con le nuove procedure per i test con monoposto con specifiche più vecchie nell'anno in cui entreranno in vigore le nuove normative aerodinamiche. Non è quindi chiaro se, dato che le vetture del 2022 saranno completamente rivoluzionate, si possa effettuare un test con la macchina dell'anno precedente oppure, come previsto in precedenza, nei test si dovrà comunque utilizzare soltanto una monoposto che sia vecchia di almeno due anni.

Per risolvere tale dilemma la Ferrari ha preferito dunque evitare la possibilità di incorrere in una disputa regolamentare con la FIA in attesa che questa fornisca un aggiornamento in merito. A comunicarlo è stata la stessa squadra corse del Cavallino: "Il programma di test che la Scuderia Ferrari doveva svolgere a partire da oggi sulla Pista di Fiorano è stato cambiato questa mattina – si legge infatti nella nota diffusa dal team di Maranello –. In attesa di ricevere un aggiornamento dalla FIA su quali siano le modalità di applicazione nel 2022 della definizione di ‘Test Previous Cars', che stabilisce quale vettura può essere utilizzata in questo tipo di prove, è stato deciso che nella sessione sarà utilizzata una SF71H del 2018".