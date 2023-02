Impresa di Da Costa nel pazzo GP di Città del Capo della Formula E: la rimonta è incredibile Incredibile vittoria in rimonta per Antonio Felix Da Costa nell’e-prix di Cape Town della Formula E 2023: partito 13° il portoghese riesce a trionfare al termine di una pazza gara che lo ha visto duellare ruota a ruota con Vergne fin sul traguardo.

A cura di Michele Mazzeo

La pazza gara dell'E-Prix di Città del Capo della Formula E 2023 si conclude con l'incredibile vittoria in rimonta del pilota portoghese della Porsche Antonio Felix da Costa che al via era scattato dalla 13ª casella della griglia di partenza. Il lusitano, nel quinto appuntamento stagionale del Mondiale riservato alle monoposto elettriche, ha sfruttato a suo vantaggio gli incidenti e gli errori di ogni genere che hanno visto protagonisti i grandi favoriti della vigilia riuscendo così ad ottenere l'ottavo successo in carriera nella categoria.

Il 31enne di Lisbona ha battuto in volata il pluricampione del mondo Jean-Eric Vergne del team DS Penske dopo aver staccato il resto del gruppo nel finale. Sul terzo gradino del podio è invece salito Nick Cassidy che nel finale ha regolato la McLaren di René Rast e il compagno di squadra Sebastien Buemi.

A favorire la grande rimonta di Da Costa i tanti incidenti andati in scena nella gara sudafricana fin dal primo giro, cioè quando il leader della classifica Pascal Wehrlein sperona la vettura di Buemi ed è costretto al ritiro con la sua Porsche. Decisivi i anche i forfait dei due piloti Maserati con Edo Mortara fermato da un guasto e Maximilian Günther che invece va a sbattere contro le barriere nel corso del 21° giro. Grazie a due perfetti sorpassi poi il portoghese completa il suo capolavoro portandosi al comando.

Ma per la vittoria, dopo aver superato anche Nick Cassidy, in Sudafrica Felix Da Costa deve ancora superare l'ultimo scoglio: alle sue spalle minaccioso arriva difatti il rivale di sempre Jean-Eric Vergne con il quale ingaggia uno spettacolare duello rusticano fatto di sorpassi e di controsorpassi e che riesce a regolare solo all'ultima tornata con una pazzesca manovra che non lascia scampo al francese che non può far altro che accontentarsi della seconda piazza.